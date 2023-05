Abuelita dice amar el café con whisky y se viraliza en TikTok; “es lo mejor que hay”

Bien dicen que “en gustos se rompen géneros” y una abuelita comprobó este popular dicho. La mujer le dio la vuelta a TikTok luego de pedir su bebida favorita en un restaurante: café con whisky.

Fue la propia usuaria @teresalapelaya quien compartió el momento que desató risas entre internautas. Durante el desayuno, la abuela pidió al camarero un café con leche y posteriormente le solicitó llevar la botella de alcohol a la mesa.

Se hace llamar Teresa “la Pelaya” y es una abuelita tiktoker que comparte videos sobre sus ocurrencias, el trato con su familia, consejos de vida y mucho más para sus 115 mil seguidores.

Teresa “la Pelaya” es creadora de contenido en redes sociales. Foto: Instagram

La abuelita asegura que el café con whisky “le da alegría”

Al momento de ordenar Teresa pidió café y helado. Sin embargo, el mesero le explicó que sólo tenían la bebida para ser servida en el momento, pero le ofreció “mazapanes” para acompañar.

A la abuelita no le agradó la propuesta, así que decidió preguntar por la disponibilidad de whisky. “Lo que no tiene es el helado, Teresa”, le comenta una de las personas que estaba en la mesa.

“Ahh, es igual. La cosa es que no me falte mi copita de whisky”, mencionó la mujer. Otra de las acompañantes comentó “Pero trae la botella para que veas que le has echado el whisky”.

Y es que, según relató la abuela, en más de una ocasión ha pedido su café con whisky, pero le han visto la cara en los restaurantes. “Me engañaron una vez, pero no me engañan dos”, se le escucha decir en el video.

“Pero cómo te van a engañar a ti, Teresa, si tú eres la reina del engaño”, le comenta una joven. De inmediato, la abuelita recordó que, en otro establecimiento, el mesero le aseguró que su café ya tenía whisky, pero no le sabía a nada.

Ante la queja de Teresa, el mesero acercó la botella y frente a sus ojos vistió un chorro de la bebida en la taza del café. Sin menos ni más, la mujer agregó un poco de endulzante y tomó a fondo la preparación.

“Esta es la alegría más grande del mundo al corazón, esto es lo mejor que hay”, afirmó la abuelita influencer.

El video enterneció a usuarios de TikTok y al mismo tiempo provocó burlas: “A veces pienso que somos Teresa y yo contra el mundo”, “La gente mayor sabe de la vida y quiénes somos nosotros para llevarle la contraria”, “El helado puede pasar, pero su whisky no”.

