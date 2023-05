VIDEO: Anne Hathaway sorprende a Daniel Ricciardo en la Met Gala 2023 y se declara fan de la F1

La Met Gala 2023 reunió a celebridades del medio del espectáculo, la moda y el deporte, prueba de ello fue el encuentro entre Anne Hathaway y el expiloto de la Fórmula 1, Daniel Ricciardo.

La actriz y modelo se coronó como una de las anfitrionas de la noche. En las inmediaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), acudió con un atuendo blanco, muy al estilo de Chanel.

Pero más allá de su glamuroso look, se robó las miradas de los asistentes durante la conversación que sostuvo con Daniel Ricciardo e insulso se declaró su fan.

Anne Hathaway fue una de las invitadas especiales a la Met Gala 2023. Foto: AFP

Anne Hathaway y Daniel Ricciardo se viralizan TikTok al saludarse

Como es costumbre, los artistas invitados a la alfombra roja desfilaron por las escalinatas del MET para retratar cada atuendo.

Por medio de TikTok y Twitter se viralizó el momento. Y es que durante el turno de Anne Hathaway, el expiloto de la Fórmula 1 no pudo evitar reaccionar con asombro al verla.

Hathaway se encontraba modelando su vestido y al fondo se observó a Daniel Ricciardo. Sin embargo, el deportista no se percató que estaba siendo grabado por las cámaras.

El campeón de la Fórmula 1 se quedó apreciando a la actriz con una sonrisa en su rostro. Pero, al cabo de unos segundos, los fotógrafos le pidieron moverse de lugar para poder capturar a Hathaway.

Ricciardo se mostró apenado y se retiró del sitio sin dejar de ver a la famosa. Más adelante, ambos sostuvieron una conversación en la que la estrella de “El diario de la princesa” le hizo una confesión:

“Un placer conocerte. ¡Wow! Soy una gran fanática de la Fórmula 1″, afirmó Anne Hathaway.

El pequeño encuentro desató un alboroto entre los usuarios de TikTok. “Anne me mira así y me desmayo”, “Amo que en todo momento no deja de verla”, “Pronto tendremos GP de Genovia”, “Ella sin saber que él ya no compite, ¡se nota que le encanta!”, fueron algunas de las reacciones.

