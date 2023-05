TikTok: Su prima encuentra "papelitos de colores" para recortar... eran sus ahorros

Un usuario de redes sociales difundió la travesura de su prima de 4 años, quien recortó unos “pepelitos de colores” sin imaginar que se trataban de billetes de su primo; hecho que se viralizó al instante.

Por medio de TikTok, el usuario @alexander_cera compartió un video donde se aprecia el dinero recortado por la niña.

En la grabación se observan billetes de 200, 500, 100, 50 y hasta de 20 pesos hechos trizas.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.5 millones de reproducciones, más de 689 mil “likes” y con miles de comentarios de usuarios de la red social.

“No es mi dinero pero me dolió”, “Ve al banco, creo que los puedes cambiar”, “El esfuerzo se fue en un instante”, “Es mi mayor miedo”, “No es mi dinero, pero que coraje”, son algunas reacciones de internautas.

¿Los billetes rotos pierden su valor?

De acuerdo con el Banco de México, el solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente.

Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.







