Lilly Téllez narra a Escorpión Dorado atentado en Periférico: "era el momento de mi muerte"

La senadora Lilly Téllez recordó cuando vivió un atentado el 22 de junio del 2000, mientras salía de TV Azteca, donde tres sujetos dispararon en más de 20 ocasiones contra ella y sus acompañantes.

En entrevista con el Escorpión Dorado, la senadora panista detalló cómo fueron los momentos en que vivió en el ataque armado.

“Yo iba en un Jetta sin blindaje y nos seguía un stratus con escoltas. Entonces yo me entregué a Dios [...] no le pedí que me salvara, porque estaba claro que era el momento de mi muerte”, expresó.

Lee también "Yo soy la mera buena": Lilly Téllez se sube al volante con el Escorpión Dorado

Aunado a ello, señaló que gracias al asiento de enfrente no pudo impactar en su pecho. “A mi chofer sí le dieron en el hombro y le volaron media mano y a los dos escoltas también les dieron dos tiros a cada uno y yo salí viva de milagro”, relató.

¿Por qué fue el atentado hacia Lilly Tellez?

La política aseguró que el ataque se debió al trabajo que hacía en la televisora. “Mis reportajes, mis documentales eran muy fuertes, exponían la corrupción del gobierno”.

Hasta la fecha, van a ser 23 años y todavía no sé quién es el autor intelectual de esto.

Lee también ¿Quién escribió "Ella Baila Sola", canción que generó molestia de Pedro Tovar con Peso Pluma?

¿Por qué quiere ser presidenta de México?

La senadora explicó por que quiere ser presidenta y aseguró que "yo soy la mera buena".

"Hay que rescatar a México, este sí es un escándalo, lo que está haciendo Morena en nuestro país, en seguridad, lo que ha explotado, cómo acabaron con el sistema de salud. Estamos en un gobierno de escandalos", expresó la panista.

Mujer fuerte de carácter y combativa, así se define la senadora del PAN ante cada cuestionamiento que le hace el personaje sobre qué haría al perder la presidencia.

Con información de Tania Juárez.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr