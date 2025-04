The Last of Us 2; ¿quién es Dina, el nuevo personaje interpretado por Isabela Merced?

La segunda entrega de la exitosa serie de HBO, The Last of Us, prepara una de las incorporaciones más esperadas por los fans del videojuego: la llegada de Dina, una joven carismática y fuerte, interpretada por la actriz Isabela Merced.

Con raíces peruanas y una carrera en ascenso, Merced asume el reto de dar vida a un personaje que no solo representa un nuevo interés romántico, sino también un punto de equilibrio y luz en la vida de Ellie.

isabela merced as dina in “the last of us” season 2. pic.twitter.com/oRdMbqbiza — isabela merced updates (@mercedfiles) April 7, 2025

¿Quién es Dina y por qué es tan importante?

Dina forma parte de la comunidad de Jackson, donde Ellie y Joel se refugian luego de los eventos de la primera temporada. A pesar del caos del mundo postapocalíptico, Dina destaca por su alegría, resiliencia y por ser una pieza fundamental dentro del grupo.

Su presencia no solo aporta dinamismo a la narrativa, sino que abre una puerta a la exploración de las emociones de Ellie desde otra perspectiva.

Desde su primera aparición en el videojuego The Last of Us Part II, Dina se convirtió en una de las favoritas del fandom por su autenticidad, sensibilidad y coraje. En un mundo dominado por la brutalidad y la supervivencia, ella ofrece un espacio seguro para que Ellie se muestre vulnerable, ame y también se cuestione sus propias decisiones.

Su historia no se limita a ser el "interés amoroso", sino que es una combatiente con habilidades propias, dispuesta a enfrentar amenazas y a tomar decisiones difíciles por quienes ama.

La relación entre ambas evoluciona con naturalidad: comienza entre bromas y confidencias, y con el paso del tiempo se transforma en un vínculo profundo, lleno de amor, pero también marcado por la pérdida, el dolor y los dilemas éticos que el universo de la serie presenta. Este vínculo será uno de los hilos conductores más potentes de la segunda temporada.

Joel Miller (Pascal) une a su equipo a Dina (Merced), quien tiene una relación con su hija Ellie (Bella Ramsey). (10/04/2025) Foto: MAX

¿Quién interpreta a Dina?

La elección de Isabela Merced para interpretar a Dina ha sido celebrada no solo por su parecido físico con el personaje del videojuego, sino por la representación que aporta. De madre peruana y padre estadounidense, Merced ha brillado en producciones como Sweet Girl y Dora y la ciudad perdida, mostrando una versatilidad actoral que ahora pondrá al servicio de uno de los papeles más importantes de su carrera.

Su incorporación fortalece la diversidad en pantalla, un punto que HBO ha valorado especialmente en esta adaptación. Dina no es solo un personaje fuerte y humano, también simboliza una nueva forma de amar, resistir y construir comunidad en medio de la destrucción.

La participación de Dina podría extenderse más allá de esta temporada, considerando que The Last of Us Part II abarca una trama extensa, rica en matices y giros argumentales. De mantenerse fiel al juego, su presencia será esencial no solo a nivel narrativo, sino emocional, consolidando a Dina como uno de los pilares más humanos y entrañables de la historia.

Con información de Comercio Perú

