ThMacario Martínez se hizo conocido por barrer las calles de la Ciudad de México, mientras cantaba desde el fondo de su corazón. Hoy, ese corazón que lo llevó a volverse viral con "Sueña Lindo, Corazón", le canta a uno de los personajes más queridos del streaming: Joel, el protagonista de "The last of us".

Con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie, el cantautor lanzó "Si te mentí", una canción original e inspirada en el conflicto emocional que el personaje de Pedro Pascal atraviesa en la historia.

"Si te vas mañana, ay, ¿qué será de mí?. Si te mentí, fue para hacert feliz. En tus ojos veo los que una vez perdí", dice la canción.

La serie nos habla de un mundo postapocalíptico, en el que un hongo convierte a los seres humanos en muertos vivientes. Joel (Pascal), un hombre que lo ha perdido todo, se ve en la tarea de llevar a Ellie, una niña que podría ser la esperanza de la humanidad, con un grupo llamado "Las luciérnagas" para intentar buscar una cura.

En el camino, el hombre aprende a ver a Ellie como su propia hija, aquella que murió en sus brazos, por lo que, al descubrir que la niña tiene que morir, toma la decisión de protegerla, eliminando al grupo y varios médicos.

Al final de la primera temporada, Ellie le pregunta a Joel que fue lo qué pasó con "Las luciérnagas" y él, pensando que es lo mejor, le miente diciéndole que ya no la necesitaban.

La canción de Macario habla desde la voz interior de Joel, desde la culpa del personaje por haber salvado la vida de Ellie y al mismo tiempo traicionarla.

A ocho horas de haberse lanzado, el tema ya cuenta con más de 13 mil reproducciones en YouTube y cientos de comentarios en los que los usuarios expresan su orgullo y admiración por lo lejos que ha llegado el cantante.

"Qué bonita sorpresa", "Un buen día para ser mexicana y fan de 'The last of us'", "El éxito que obtuvo en tan poco tiempo, y lo que le falta", "Grande Macario", "Sueña alto crack", "Se la rifó. Bien ahí Macario", son algunos mensajes que se pueden leer.

Macario dejó las plataformas como YouTube y redes sociales, para saltar a importantes escenarios como el Vive Latino y el Pa'l Norte, donde recientemente se presentó, convirtiéndose en una de las propuestas más fuertes de la música indie y uno de los artistas más queridos por el público.

