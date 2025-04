La espera terminó. Este domingo 13 de abril se estrena el primer episodio de la segunda temporada de "The Last of Us" en Max (antes HBO), la plataforma de streaming que alberga en exclusiva la serie basada en el videojuego homónimo. El episodio estará disponible desde las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué veremos en esta nueva etapa?

Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) intentan construir una vida dentro de una comunidad ubicada en las montañas nevadas de Wyoming. Sin embargo, la amenaza sigue: los infectados por el hongo Cordyceps no son el único peligro. En esta temporada, la violencia humana toma un rol central, poniendo a prueba los lazos afectivos, las creencias y la capacidad de supervivencia.

"Vamos a ver romance, dolor y te vas a asustar, pero, sobre todo, intentaremos ofrecer lo que siempre hemos hecho: una historia sobre una comunidad en su lucha por la idea de identidad. En qué hacemos cuando intentamos proteger a los que amamos”, explicó el productor Craig Mazin en entrevista con EFE.

La segunda temporada, que adapta los eventos de The Last of Us Part II, presenta a Abby Anderson, un personaje clave en el desarrollo del conflicto, así como a Dina, quien establecerá un lazo emocional importante con Ellie. También se introducirá una nueva facción conocida como los Serafitas, un grupo religioso que opera con reglas propias y genera tensiones en un mundo ya fracturado.

Esta entrega contará con siete episodios, uno menos que la primera temporada, pero con capítulos más extensos para profundizar en los dilemas morales y las relaciones entre los personajes.

Fechas de estreno de los episodios

Max seguirá un modelo de lanzamiento semanal. Aquí el calendario completo de los episodios:

Episodio 1 : 13 de abril

: 13 de abril Episodio 2 : 20 de abril

: 20 de abril Episodio 3 : 27 de abril

: 27 de abril Episodio 4 : 4 de mayo

: 4 de mayo Episodio 5 : 11 de mayo

: 11 de mayo Episodio 6 : 18 de mayo

: 18 de mayo Episodio 7: 25 de mayo

Tras el cierre de la tercera temporada de The White Lotus, Max abre espacio para una de sus producciones más esperadas del año.

No se ha revelado aún el título del primer episodio, pero los eventos retoman exactamente donde la historia quedó: con una decisión tomada por Joel que cambió el rumbo de todo.

