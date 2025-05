The Last of Us 2; ¿a qué hora ver el episodio 5?

Este domingo 11 de mayo se estrena el quinto episodio de The Last of Us temporada 2, y los fans ya se preguntan a qué hora podrán verlo.

La serie de HBO ha mantenido una narrativa envolvente y emocionalmente intensa, por lo que te contamos todos los detalles sobre el horario de estreno, la evolución de los personajes y lo que se sabe sobre una posible tercera temporada.

El destino de un personaje clave ha generado reacciones explosivas. Foto: Captura de pantalla en Youtube y TikTok

¿Cuándo y a qué hora se estrena el episodio 5?

La segunda temporada de The Last of Us continúa conquistando al público con una historia más madura, emocional y cargada de acción. El quinto episodio llega este domingo 11 de mayo de 2025, y estará disponible desde las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Podrá verse a través de la plataforma Max y también por el canal HBO, disponible en servicios de televisión de paga.

Este nuevo capítulo representa un punto de inflexión en el viaje de Ellie y Dina, quienes enfrentan amenazas externas —como la expansión del cordyceps y los grupos armados como el WLF— pero también conflictos internos, desde el embarazo inesperado hasta decisiones difíciles que pondrán a prueba su relación.

¿Qué ha pasado hasta ahora en la temporada?

Para los que siguen de cerca la historia, los eventos del episodio anterior marcaron una evolución significativa. Ellie, movida por la necesidad de justicia tras la muerte de Joel, decidió partir de Jackson junto a Dina, sin que Tommy estuviera de acuerdo. En su búsqueda de Abby, se encontraron con nuevos peligros, incluyendo una emboscada de infectados que llevó a Ellie a revelar su inmunidad al cordyceps.

Esa confesión, aunque inicialmente fue recibida con escepticismo, llevó a una escena clave: Dina revela que está embarazada. Lejos de separarse, ambas deciden continuar juntas, enfrentando lo que venga no solo como compañeras, sino como una familia en formación.

Además, en el episodio 4, se presentó al personaje de Isaac Dixon, quien traicionó a FEDRA y se unió al Frente de Liberación de Washington (WLF), ampliando el conflicto político-militar que rodea al universo de la serie.

Conforme la segunda temporada avanza, queda claro que este grupo no es solo un obstáculo más, sino un reflejo de lo que puede surgir cuando la desesperanza se mezcla con la devoción ciega. Foto: Captura de pantalla en X

¿Qué se espera del episodio 5?

En los avances del próximo episodio se muestra una decisión crucial: Dina le da a Ellie la opción de continuar sola o seguir juntas, respetando la voluntad de su compañera. Este dilema promete ser central en el desarrollo del capítulo, ya que sus caminos pueden tomar rutas distintas en medio de la guerra contra los infectados y el WLF.

El mundo posapocalíptico de The Last of Us ha dejado claro que no hay decisiones fáciles. La historia no solo aborda la supervivencia física, sino también la emocional, con personajes complejos y relaciones que evolucionan bajo presión. La relación entre Ellie y Dina se enfrenta a nuevas pruebas, y la tensión continúa escalando a medida que se acercan al encuentro con Abby.

