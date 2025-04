The Last of Us 2; ¿cómo afecta la ausencia de Joel el rumbo de la serie?

La segunda temporada de The Last of Us toma un giro emocional y narrativo tras la muerte de Joel.

Este suceso no solo deja un vacío en el corazón de los personajes, sino que también marca el inicio de una etapa mucho más oscura y compleja, con Ellie como protagonista principal enfrentando el dolor, la ira y la necesidad de justicia.

El destino de un personaje clave ha generado reacciones explosivas. Foto: Captura de pantalla en Youtube y TikTok

Lee también: The Last of Us 2; las mejores reacciones de los usuarios al segundo capítulo

Un nuevo camino para Ellie tras la tragedia

La muerte de Joel en el segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us no solo sacude al espectador, sino que se convierte en un punto de quiebre narrativo.

El personaje, interpretado por Pedro Pascal, fue el centro emocional de la primera temporada, formando un fuerte vínculo con Ellie, quien ahora debe enfrentarse sola a un mundo hostil.

Este cambio radical en la historia se refleja en el episodio 3, que comienza justo después de los sucesos traumáticos. Vemos a Ellie hospitalizada, afectada emocionalmente por lo que vivió. La animación de los créditos, donde ahora solo aparece su silueta, es una representación simbólica de esta pérdida.

Tras un salto temporal de tres meses, se muestra a la comunidad de Jackson reconstruyéndose. Aunque todo parece avanzar, la herida de Ellie sigue abierta.

Durante una sesión con la psicóloga del pueblo, se revela que Joel también asistía a terapia, y que su muerte ha dejado secuelas profundas en quienes lo rodeaban, especialmente en Ellie, quien lucha por contener su dolor.

La segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal se intensifica con la llegada de Isabela Merced. (10/04/2025) Foto: MAX

Lee también: The Last of Us 2; ¿quién es Dina, el nuevo personaje interpretado por Isabela Merced?

El peso de la pérdida como motor narrativo

A medida que avanza el capítulo, la serie se enfoca en mostrar el vacío que dejó Joel de forma sutil pero contundente. Cuando Ellie visita la casa que compartía con él, el espectador se encuentra con objetos personales y recuerdos que reflejan lo mucho que formaba parte de su vida. Este momento íntimo culmina en un llanto contenido, que pronto es interrumpido por la llegada de Dina.

Es entonces cuando la historia toma un nuevo impulso: la revelación de los nombres de quienes participaron en el asesinato de Joel —Abby, Owen, Nora y Manny, integrantes del Frente de Liberación de Washington— abre la puerta a una nueva etapa en la serie: la búsqueda de justicia, o más bien, de venganza.

Esta transformación emocional convierte a Ellie en una protagonista mucho más compleja. Su deseo de represalia comienza a dirigir sus acciones, mostrando facetas más duras, frías y calculadoras de su personalidad.

El conflicto interno que vive, entre honrar la memoria de Joel y enfrentar un mundo sin él, se convierte en el nuevo eje central de la historia.

Aunque físicamente ausente, Joel continúa presente a través de distintos recursos narrativos. La serie utiliza flashbacks para mostrar momentos clave de su relación con Ellie, lo que permite al espectador entender la profundidad de su vínculo. Además, las visiones y sueños funcionan como guía emocional para Ellie, reflejando su lucha interna y el proceso de duelo.

Estas herramientas ayudan a construir una narrativa donde la ausencia se siente tanto como la presencia, haciendo que la figura de Joel siga siendo central para la evolución del personaje de Ellie.

También te interesará:

¿Cuáles son los requisitos para obtener una vivienda gratuita en México?; así puedes aplicar en 2025

Beca Pilares Bienestar 2025; conoce los requisitos y fechas clave para obtener mil pesos mensuales

Peinados locos para el Día del Niño 2025; 7 ideas fáciles, divertidas y sin gastar mucho

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/