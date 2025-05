The Last of Us 2; ¿quiénes son los serafitas y cuál es su papel en la trama?

En un mundo ya dominado por el caos y la desesperanza, los Serafitas surgen como un culto que rechaza la tecnología y venera la devastación como un acto divino.

Su ideología y confrontación con otros grupos los vuelven pieza clave del conflicto que marcará el destino de varios protagonistas en The Last of Us Parte II.

¿Quiénes son los Serafitas y qué los hace tan peligrosos?

Los Serafitas —también llamados "Scars" (cicatrices)— son una facción religiosa que aparece por primera vez en The Last of Us Parte II, y que ha sido confirmada para tener un papel importante en la segunda temporada de la serie de HBO.

Este grupo nació tras el brote del hongo Cordyceps y se desarrolló como una respuesta extremista al colapso de la civilización moderna.

Fundados por una misteriosa mujer conocida simplemente como “la Profeta”, los Serafitas creen que la pandemia es un castigo divino enviado a la humanidad por su dependencia de la tecnología y los excesos del mundo anterior.

Según su doctrina, la única forma de redención es volver a vivir de manera simple y en armonía con la naturaleza, eliminando todo rastro de la vida “corrupta” que existía antes del brote.

La Profeta se convirtió en una figura casi mítica para sus seguidores, quienes replican sus enseñanzas, incluso después de su ejecución a manos del Frente de Liberación de Washington (WLF), otro grupo armado con el que los Serafitas están en guerra.

Conforme la segunda temporada avanza, queda claro que este grupo no es solo un obstáculo más, sino un reflejo de lo que puede surgir cuando la desesperanza se mezcla con la devoción ciega. Foto: Captura de pantalla en X

Conflicto con el WLF y rol en la historia

El enfrentamiento entre los Serafitas y el WLF es uno de los ejes centrales de The Last of Us Parte II. Lo que comenzó como una guerra ideológica se convirtió en un conflicto armado a gran escala, con ambos bandos cometiendo actos extremos. El asesinato de la Profeta por parte del WLF radicalizó aún más a los Serafitas, quienes decidieron tomar las armas para vengarla.

En este contexto, Abby —una de las protagonistas y miembro del WLF— termina cruzando caminos con los Serafitas. Su historia da un giro cuando decide ayudar a un joven desertor del culto, Lev, y a su hermana. Este acto de compasión genera tensiones dentro de su propio grupo y la lleva a replantearse muchas de sus creencias.

La presencia de los Serafitas en la serie no solo añade un nuevo nivel de amenaza física, sino que también enriquece el universo narrativo con reflexiones sobre la fe, el fanatismo y la moralidad en un mundo sin reglas claras.

