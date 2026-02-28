Supernova Génesis: Alana Flores rechaza pelea contra influencer; “no cumple con las características”, dice

La creadora de contenido argentina Daiana Rigoni, conocida artísticamente como SoyDairi o Dairi, compartió una publicación este sábado 28 de febrero en la que revela que le ofrecieron participar en uno de los combates de la segunda edición del evento mexicano de box amateur Supernova Strikers: Génesis.

"Me ofrecieron pelear en Supernova contra ya saben quién, creo que no me aceptó como rival... Será que solo acepta peleas fáciles?", escribió, generando conversación en redes sociales. Su publicación llegó rápidamente a las 6 mil reacciones y llenó los comentarios con especulaciones en torno a la reestructuración de la pelea estelar.

Tras la publicación, los rumores sobre una posible nueva rival para la mexicana Alana Flores inundaron las redes sociales. Esto se da luego de que la actriz Samadhi Zendejas cancelara su participación en el evento el pasado 12 de febrero, debido a la falta de un acuerdo justo entre la diferencia de peso y el esfuerzo por encontrar un punto intermedio.

Alana Flores arremete contra Samadhi Zendejas / Foto: Cortesía Supernova: Genesis

Alana Flores rechaza combate con influencer en Supernova

Todo tomó sentido cuando la streamer Alana Flores compartió esta publicación en su perfil y respondió lo siguiente: "Deecho eras la opción más fácil y menos conveniente. No te elegí como rival porque no cumples con las características para que el combate fuera parte de la cartelera de Netflix".

"Cuando se anuncie la rival te darás cuenta que no eras la más difícil de las opciones. Buenos días!", añadió. Asimismo, explicó que, de las seis peleas confirmadas, dos serán preliminares y no serán transmitidas en la plataforma de streaming, mientras que las otras cuatro sí.

"Pelear con ella quitaba mi pelea de las principales y pasaba a ser una preliminar. A esta chica le escribieron para ver si tenía disponibilidad en caso de que la opción 1 o 2 no aceptaran...", manifestó. La contestación de la regiomontana no pasó desapercibida y recibió críticas por parte de usuarios en redes.

La creadora de contenido regiomontana sigue en busca de una rival que este "a la altura". Foto: Captura de pantalla @alanafloresf

En una segunda publicación, Daiana, quien destacó al ganar una pelea en el evento de boxeo amateur de creadores de contenido "Párense de Manos 3" en diciembre de 2025, respondió: "Te entiendo reini hay que retirarse invicta", lo que avivó más el fuego entre ambas streamers.

En respuesta, la mexicana escribió: "Si quisiera asegurar retirarme invicta te hubiera elegido a ti. Te entiendo yo también estaría frustrada por haberme quedado solo como una opción". El apoyo en la plataforma se dividió entre los seguidores de la mexicana y la comunidad argentina.

Finalmente, la streamer detalló que el anuncio oficial de la nueva rival podría revelarse dentro de dos semanas más. "Quieren hacer un anuncio a lo bien, entonces lo más probable en 2 semanas, tomando en cuenta que yo tengo un viaje esta semana a Japón y Ámsterdam", contó.

La influencer argentina Daiana Rigoni es una destacada streamer; nació el 18 de octubre de 2002 en Federación, Entre Ríos y comenzó a crear contenido de humor y videoblogs de estilo de vida durante la pandemia. En Instagram cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores, donde comparte sus entrenamientos y su día a día.

¿Cuáles serán las 4 peleas principales?

Los combates principales que serán transmitidos en la plataforma de Netflix serán:

Lupita Villalobos VS Kim Shantal.

Mario Bautista VS Aaron Mercury.

Willito VS Lonche.

Alana VS (nueva rival).

