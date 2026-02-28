Chumel Torres lanza guiño a Venezuela tras ataque de EU e Israel contra Irán; esto dijo

El 2026 ha traído un nuevo panorama lleno de incertidumbre y posibles conflictos en el entorno global, pues, durante la mañana de este sábado 28 de febrero, Estados Unidos en coordinación con Israel lanzaron un ataque militar a gran escala contra Teherán, la capital de Irán y otras cuatro ciudades.

De acuerdo con The Wall Street Journal, este ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, de quien se desconoce su paradero. Este ataque se da en el marco de las negociaciones sobre el asunto que involucra al programa nuclear de la nación iraní, el cual representa una presunta "amenaza a la humanidad".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque durará "el tiempo que sea necesario". Asimismo, la agencia nuclear de la ONU hizo un llamado a la "moderación" frente a la acción militar contra Irán, denominada por el Pentágono bajo el nombre de "Operación Furia Épica".

Una columna de humo emerge del centro de Teherán, Irán, después de un ataque israelí este sábado. Foto: EFE

¿Qué dijo Chumel Torres del ataque de EU e Israel?

Aunado a ello, el presentador y comunicador mexicano Chumel Torres se pronunció al respecto. A través de una publicación en la plataforma de X, Torres señaló: "¿Se viene un Venezuela 2.0?", enfatizando en las similitudes entre el ataque a la República Islámica y la intervención militar de EU a Venezuela, durante la captura de Nicolás Maduro.

Además, el también comediante añadió una imagen en los comentarios; el texto de esta imagen está en inglés y señala lo siguiente: "Todos los iraníes están celebrando. Las peores personas del mundo están llorando", respondiendo a aquellos usuarios que condenan el ataque y critican al youtuber por su "falta de empatía" ante la situación.

En pocas horas, la publicación llegó al millón de reacciones y desató una intensa conversación entre los internautas, quienes cuestionaron las acciones tomadas por el presidente Donald Trump, evaluaron el panorama político y compararon al régimen iraní con otras situaciones. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"EEUU se cree el rey de la paz y no puede ni con la crisis de su mismo territorio".

"No entendemos cómo pueden existir personas tan ruines".

"En eso si tienes razón. ¿Qué pasó con Venezuela? Mucha indignación, pero nada de acción".

"Irán no es Venezuela ni en población, idiosincrasia ni capacidad militar".

La publicación del presentador mexicano ya superó las 40 mil visualizaciones en X. Foto: Captura de pantalla

