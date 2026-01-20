Supernova Génesis 2026: fecha y hora de la revelación del cartel en vivo; no te pierdas el anuncio de las peleas

Tras el éxito de la primera edición de Supernova, el torneo de box amateur en México que mezcla el mundo del deporte y el entretenimiento digital, este 2026 llega Supernova Génesis, el show en vivo que enfrentará a distintos famosos y personalidades del internet en intensos combates divididos por categorías.

Durante esta edición que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Ante ello las especulaciones sobre los nombres que formarán parte del cartel 2026 del evento se volvieron tendencia en redes sociales.

Hasta el momento se sabe que la campeona Alana Flores, así como el streamer Juan Guarnizo protagonizarán las dos peleas estelares, sin embargo durante la revelación del cartel oficial se descubrirán los nombres de sus contrincantes.

Además, por medio de 'X', antes Twitter, se dio a conocer otro de los creadores de contenido que formarán parte de Supernova Génesis 2026, se trata del sinaloense Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de huevito”.

Leer también: La IA hiperrealista detrás de la impactante recreación de la captura de Maduro

Varias personalidades ya han levantado la mano para el Supernova Strikers 2. Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver la revelación del cartel de Supernova Génesis 2026?

Ante el revuelo generado entre los internautas, la presentación oficial de la lista completa de los combates se realizará en vivo el próximo miércoles 21 de enero a partir de las 17:00 horas por medio de las cuentas oficiales del torneo en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

Durante esta transmisión se esperan grandes sorpresas, ya que los organizadores adelantaron que se llevará a cabo el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para levantar el ánimo rumbo a la pelea, además de una gran noticia para los fans.

Leer también: ARMY México exige transparencia en venta de boletos para BTS en CDMX; advierte nueva marcha si Ticketmaster no responde

No podíamos esperar más: @LoncheDeHuevito peleará en Supernova: Genesis 🥊



Mañana tendremos la presentación oficial a las 17h (CDMX) y revelaremos TODO 💣#SupernovaGenesis pic.twitter.com/ExPkFXyExw — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) January 20, 2026

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs