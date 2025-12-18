Supernova Génesis 2026: ¿cuándo y dónde será el evento de boxeo?

El Supernova Strikers es un evento de boxeo amateur en el que participan influencers, creadores de contenido, celebridades, artistas y otras personalidades del internet, para brindar un show que combina el espectáculo, el deporte y el entretenimiento digital.

Tras una victoriosa primera edición en agosto del 2025 con el Supernova Strikers Amigo, este fenómeno ha anunciado la fecha de su siguiente entrega, en el Supernova: Génesis 2026.

Luego de su primera edición, el espectáculo inspirado en La Velada del Año -el evento organizado por el streamer español, Ibai Llanos- acumuló una audiencia global de más de 10 millones de espectadores, alcanzando más de 12 millones de vistas en YouTube y consolidando su éxito digital a nivel mundial.

¿Cuándo y dónde será el Supernova: Génesis 2026?

Los combates entre creadores de contenido regresarán en la primavera, pues el Supernova: Génesis se llevará a cabo el 26 de abril de 2026.

Tras el rotundo éxito de la edición anterior, Supernova Strikers 2025, que llenó el Palacio de los Deportes, esta segunda entrega apostará por una audiencia más grande, llevándose a cabo en la Arena Ciudad de México, la cual está ubicada en la alcaldía Azcapotzalco y tiene una capacidad de aproximadamente 22 mil personas.

¿Quién participará en el Supernova: Génesis 2026?

A días después de su anuncio, el evento de box amateur ya ha generado gran expectativa, pues se confirmó el regreso de la mexicana, Alana Flores, quien protagonizó uno de los combates más esperados de la edición 2025, contra la actriz, Gala Montes.

Asimismo, el teaser del evento reveló la participación del streamer y youtuber colombiano-mexicano, Juan Guarnizo.

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre los combates ni los artistas que se presentarán, pero se espera que esta edición supere el éxito y alcance de la de 2025, y las entradas ya están disponibles en preventa para fans.

