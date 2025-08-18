Supernova 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla sobre Escorpión Dorado; usuarios no perdonaron

Más Información

El pasado domingo 17 de agosto se llevó a cabo la primera edición de en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Este evento reunió a streamers, celebridades y personalidades del mundo digital para enfrentarse en el ring y demostrar sus habilidades en un formato deportivo frente a casi 20 mil asistentes, así como a miles de espectadores a través de plataformas digitales como YouTube y Twitch.

Supernova Strikers 2025. Foto: Especial
Uno de los combates que más atención captó durante la noche fue el de los creadores de contenido Franco Escamilla y Escorpión Dorado. El enfrentamiento, pactado a cuatro rounds de dos minutos cada uno con guantes de 16 onzas y sin límite de peso, mantuvo la tensión hasta el último momento.

Durante el enfrentamiento, ambos participantes mostraron sus destrezas sobre el cuadrilátero, pero Franco Escamilla se destacó por su superioridad técnica, lo que generó gran interacción entre usuarios en redes sociales.

Franco Escamilla no tuvo oponente y derrotó al Escorpión Dorado en el Palacio de los Deportes, en Supernova Orígenes / FOTO: Edgar Enríquez - EL UNIVERSAL
Los mejores memes que dejó el enfrentamiento entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado

Aunque Escorpión Dorado mostró movilidad y estrategia, sufrió un percance inusual: varios de sus golpes impactaron en su propio rostro; hecho que generó comentarios irónicos y memes relacionados con la situación.

Además, la combinación de la participación de figuras reconocidas y los detalles cómicos del combate permitió que Supernova Strikers se posicionara rápidamente en tendencia, aumentando la visibilidad del evento y la interacción con el público en línea, quienes algunos aplaudieron la participación de ambas personalidas, así como quienes se burlaron de ellos. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes que dejó el enfrentamiento entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado. Foto: Captura de pantalla
