Superluna de Cosecha: ¿cuántos días faltan para ver el fenómeno astronómico en México?

El mes de octubre contará con una variedad de eventos astronómicos fantásticos que brindarán deslumbrantes espectáculos tanto para los amantes de los astros, como para quien quiera echar un vistazo al cielo.

Durante los primeros días del mes el paisaje nocturno se iluminará con la Superluna de Cosecha 2025, la cual podrá verse clara y a simple vista en gran parte del territorio mexicano.

De acuerdo con National Geographic, el término "superluna" fue acuñado por el astrónomo Richard Nolle en la década de 1970 y ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, haciendo que se vea más grande y más brillante que una Luna llena normal.

Lee también ¿Cómo ver la Superluna de Cosecha en México? Conoce estos consejos prácticos

Este evento astronómico podrá apreciarse en la mayor parte del territorio mexicano. Foto: DeDinero

¿Cuántos días faltan para poder ver la Superluna de Cosecha 2025?

Según el mismo medio citado, la Superluna de Cosecha 2025 iluminará el cielo mexicano el próximo 6 de octubre, lo que significa que faltan 3 días para la llegada de este excepcional evento astronómico.

En esta ocasión, el fenómeno especial de la Superluna hará que el satélite natural de la Tierra se vea más grande y radiante de lo habitual.

Según Star Walk, el portal interactivo de astronomía, la Superluna de Cosecha 2025 alcanzará su máximo esplendor el 6 de octubre a las 9:48 pm, horario del centro de México.

Lee también The Life of a Showgirl: lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift⁠ desata ola de memes

Esta Superluna será la primera de 3 consecutivas que cerrarán el 2025 Foto: EFE

Datos curiosos de la Superluna de octubre 2025:

Si eres amante de la luna, estos son algunos datos curiosos que debes saber de esta Superluna:

Esta Luna llena se verá un 13% más grande y un 30% más brillante que lo normal.

más grande y un más brillante que lo normal. Se le apoda " Luna de Cosecha " por ser la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño , que ocurrió el pasado 22 de septiembre en el hemisferio norte.

" por ser la Luna llena más cercana al , que ocurrió el pasado 22 de septiembre en el hemisferio norte. Será la primera de 3 Superlunas consecutivas, seguida por la Superluna del Cazador en noviembre y la Superluna de Frío en diciembre.

También te interesará:

Perrito se pierde por tres semanas y reaparece como inspector en terminal de autobuses en Yucatán

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/dcs