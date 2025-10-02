¿Cómo ver la Superluna de Cosecha en México? Conoce estos consejos prácticos

El mes de octubre ha arrancado y traerá consigo una variedad de eventos astronómicos que prometen robar el aliento de cualquiera que se tome el tiempo para admirarlos.

La llamada "Superluna de Cosecha" será uno de los fenómenos que iluminarán el cielo este mes, ofreciendo un espectáculo que combina ciencia, tradición y asombro.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna Llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hace lucir más grande y brillante de lo habitual. El apelativo de “cosecha” proviene de antiguas prácticas agrícolas en el hemisferio norte, en las que se aprovechaba la luz intensa de esta luna para prolongar las labores en el campo al final del verano y principios del otoño.

De acuerdo con National Geographic, la Superluna de Cosecha 2025 iluminará el cielo mexicano el próximo 6 de octubre y aquí podrás encontrar algunos consejos prácticos para disfrutar al máximo de este evento.

Esta será la primera Superluna de Cosecha que se da en octubre desde 2020. Foto: EL UNIVERSAL

Interpretaciones y reflexiones populares de la Superluna

En esta ocasión, la superluna no solo será un deleite para los observadores, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre los ciclos celestes y las costumbres humanas.

Con su tamaño imponente, la esta Luna Llena promete ser una experiencia inolvidable tanto para los aficionados de la astronomía, como para quienes simplemente disfrutan de mirar el cielo nocturno.

Estos eventos pueden servir de recordatorios de que, pese a la modernidad, seguimos conectados a los mismos ciclos naturales que guiaron a nuestros antepasados.

¿Cómo ver la Superluna de Cosecha?

Esta Superluna, que será visible en gran parte del país, alcanzará su punto máximo el lunes 6 de octubre a las 21:48 horas (horario del centro de México), sin embargo, podrá verse claramente hasta 3 días después, según el portal interactivo de astronomía, Star Walk.

Su visibilidad será clara y a simple vista, por lo que no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que Luna Llena conquiste el paisaje nocturno.

Se recomienda ver la Superluna de Cosecha 2025 desde puntos altos o alejados de grandes edificios que podrían bloquear la vista. Foto: AFP

¿Cuáles son otros consejos prácticos para ver la Superluna de Cosecha de octubre 2025?

Consultar el pronóstico del clima , a fin de estar preparado.

, a fin de estar preparado. Mirar hacia el cenit.

Evitar tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

tener contacto con antes de observar la luna, como los teléfonos móviles. Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: contar con elementos esenciales como farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

En caso de querer tomar fotografías se recomienda:

Usar un tripié de cámara.

Configurar la cámara antes de que comience el espectáculo astronómico.

