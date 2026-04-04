Luego de 6 años desde su anuncio oficial, la desarrolladora Undead Labs confirmó el lanzamiento de la versión de prueba en su fase "Alpha" del videojuego State of Decay III, generando gran expectativa entre la comunidad de jugadores.

De acuerdo con Xbox Game Studios, esta primera fase de pruebas será limitada y comenzará en mayo de 2026, luego de anunciarse su lanzamiento a mediados del año 2020, en el Xbox Game Showcase.

¿De qué tratará este tercer videojuego?

De acuerdo su descripción oficial en el portal de STEAM, este juego de supervivencia de mundo abierto tiene lugar en los años posteriores a que un apocalipsis zombie se propagara en el mundo y amenazara con destruir a toda la raza humana.

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El videojuego llevará a cabo diversas pruebas antes de oficializar su fecha de lanzamiento. Foto: Steam

En esta tercera entrega de la franquicia, los jugadores deberán luchar y enfrentar la amenaza zombie, reclamar el terreno perdido, recuperar los recursos de la Tierra y construir una vida para su comunidad de hacendados.

El videojuego estará disponible para consolas de Xbox Series X/S y PC, además también llegará al servicio de suscrición Xbox Games Pass desde el primer día de su lanzamiento. Actualmente, puede agregarse a la lista de deseos de Steam.

¿Cómo participar en el playtest del juego?

Para ser de los primeros jugadores en probar este título, deberás hacer tu registro en la lista de espera del portal web https://playtest.stateofdecay.com/, capturar tu fecha de nacimiento y registrarte con tu cuenta de Discord.

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En la prueba, los jugadores podrán experimentar de primera mano el modo cooperativo para cuatro jugadores, además de nuevas mecánicas y estrategias de construcción de bases, y un sistema de gestión de recursos, según Brant Fitzgerald.

Aunque aún no se tiene la confirmación de una fecha de lanzamiento, se estima que su estreno podría llegar en 2027, pues las pruebas continuarán durante todo el año, alistando los últimos detalles con la retroalimentación de los jugadores.

Esta saga de videojuegos de supervivencia zombie y acción en tercera persona se centra en la gestión de una comunidad, la exploración de un mundo abierto y la toma de decisiones críticas, a través de la búsqueda de recursos y los combates constantes.

El equipo de desarrolladores busca obtener retroalimentación de un selecto grupo de jugadores de la comunidad. Foto: Steam

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