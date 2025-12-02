Más Información

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro y las fechas clave

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro y las fechas clave

Spotify Wrapped 2025: los mejores memes para esperar el resumen musical de la plataforma

Spotify Wrapped 2025: los mejores memes para esperar el resumen musical de la plataforma

Superluna Fría 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor

Superluna Fría 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor

¿Quién era Stefanie Pieper, influencer de belleza que fue hallada sin vida en bosque de Eslovenia?

¿Quién era Stefanie Pieper, influencer de belleza que fue hallada sin vida en bosque de Eslovenia?

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX que hicieron estallar las redes

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX que hicieron estallar las redes

El año está por terminar, lo que significa que millones de usuarios de por fin podrán conocer su Spotify Wrapped, la dinámica que resume las canciones, artistas y álbumes más escuchados en 11 meses.

Desde su primera edición en 2016, esta función ha logrado generar gran expectativa entre miles de usuarios, quienes ya no pudieron esperar para conocer qué fue lo que escucharon este año.

Los mejores memes para esperar el resumen musical de la app

Lo mejor es que no sólo muestra que canciones fueron tus favoritas, también arroja los minutos, las horas y más detalles para revivir el soundtrack que te acompañó durante todo el año.

Lee también

Te mostramos los mejores memes, algunos fingiendo sorpresa de escuchar lo mismo, mientras que otros aprovecharon la situación para reír de la ansiedad de no conocer su Wrapped:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Algunos de lo tomaron más personal:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Mientras que algunos más entraron en pánico:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X
Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]