Spotify Wrapped 2025: los mejores memes para esperar el resumen musical de la plataforma

El año está por terminar, lo que significa que millones de usuarios de Spotify por fin podrán conocer su Spotify Wrapped, la dinámica que resume las canciones, artistas y álbumes más escuchados en 11 meses.

Desde su primera edición en 2016, esta función ha logrado generar gran expectativa entre miles de usuarios, quienes ya no pudieron esperar para conocer qué fue lo que escucharon este año.

Los mejores memes para esperar el resumen musical de la app

Lo mejor es que no sólo muestra que canciones fueron tus favoritas, también arroja los minutos, las horas y más detalles para revivir el soundtrack que te acompañó durante todo el año.

Te mostramos los mejores memes, algunos fingiendo sorpresa de escuchar lo mismo, mientras que otros aprovecharon la situación para reír de la ansiedad de no conocer su Wrapped:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Algunos de lo tomaron más personal:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Mientras que algunos más entraron en pánico:

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

Spotify Wrapped: los mejores memes para esperar el resumen musical de la app. Fuente: X

