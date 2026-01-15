Sophie Turner comparte primer look como Lara Croft en la serie Tomb Raider; ¿cuándo se estrena y dónde verla?

El anuncio de Amazon Prime Video sobre la elección de Sophie Turner como la nueva Lara Croft desató un debate en redes sociales.

La actriz, reconocida por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones, aparecerá por primera vez caracterizada como la protagonista de Tomb Raider, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia inspirada en videojuegos.

La imagen difundida por Prime Video muestra a Turner con el atuendo clásico del personaje dentro del universo del juego, además de accesorios emblemáticos de la exploradora, como lentes de tonalidad rojiza. El cambio en el color del cabello y el estilo visual evocan la representación tradicional de Lara Croft en distintas entregas de la saga, lo que reforzó la nostalgia entre los fans.

La reacción en redes sociales tras la primera imagen oficial

Asimismo, la propia Sophie Turner también compartió la fotografía en su cuenta de Instagram, lo que provocó una avalancha de comentarios por parte de seguidores del personaje y del videojuego. Entre los mensajes más destacados se leen frases como: “¡Te ves absolutamente increíble como Lara Croft, Sophie! ¡No puedo esperar a verla!” y “La reina del norte ahora reina de las tumbas; feliz de verte de nuevo en pantalla en un gran papel”.

Un reparto con figuras reconocidas en la industria audiovisual

Sin embargo, la producción no se limita a la incorporación de Turner. El elenco de la serie también contará con Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, quienes interpretarán personajes clave dentro de la historia.

De acuerdo con información oficial de Amazon Prime Video, Weaver dará vida a Evelyn Wallis, una figura influyente interesada en las habilidades de Lara Croft.

Por su parte, Jason Isaacs interpretará a Atlas DeMornay, un familiar directo de la protagonista, mientras que Celia Imrie encarnará a Francine, responsable del área de desarrollo del Museo Británico.

¿Cuándo y dónde ver la serie Tomb Raider?

Desde su debut en 1996, Tomb Raider se consolidó como una referencia del entretenimiento digital, con Lara Croft como una de las figuras más icónicas del mundo gamer. Se prevé que la nueva adaptación televisiva de la franquicia, que ha contado con múltiples entregas —incluida Shadow of the Tomb Raider (2018)—, se estrene entre 2026 y 2027. La serie estará disponible exclusivamente en Prime Video.

¿De qué tratará la serie Tomb Raider?

La historia retoma la premisa del videojuego original, centrada en las expediciones de Lara Croft a ruinas, templos y escenarios llenos de trampas y acertijos. La trama seguirá a la arqueóloga en su recorrido por distintos territorios, mientras enfrenta peligros y descubre secretos vinculados con civilizaciones antiguas.

Sin embargo lo que más llama la atención de la serie live-action es que cuenta con la participación de Phoebe Waller-Bridge como creadora, guionista principal y productora ejecutiva, acompañada por Chad Hodge como co-showrunner.

