Amazon está dispuesta a colaborar con una inversión de 50 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial (IA) para el gobierno, según reportan medios estadounidenses.

De acuerdo con CNBC, esta inversión busca transformar áreas clave optimizando procesos y aumentando la eficiencia en el sector público con un servicio de IA que la compañía ofrecerá a diversas agencias federales.

Como parte de la inversión, las agencias tendrán acceso a las herramientas de inteligencia artificial de Amazon Web Services: Antrópico (Claude y Nvidia Chips) y Amazon IA (Trainium Chips).

Además, la infraestructura que Amazon planea implementar soluciones avanzadas de computación en la nube, aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real.

Amazon Web Services (AWS), ha sido un proveedor clave para 11 mil agencias federales, y esta inversión consolidaría aún más su relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Esta inversión elimina las barreras tecnológicas que han frenado al gobierno y posiciona a Estados Unidos para liderar en la era de la IA”, dijo el CEO de AWS, Matt Garman.

La empresa tiene previsto asignar este monto a lo largo de los próximos cuatro años pero se espera que comience a funcionar en 2026.

Aunque la mayor parte de los detalles aún no se han revelado, se espera que la colaboración incluya tanto proyectos específicos como soluciones más amplias para la infraestructura gubernamental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

