” regresará próximamente a Prime Video para vivir su última aventura, donde los fans podrán conocer el destino de Billy Butcher (Karl Urban) y su grupo, quienes continúan su lucha contra los superhéroes.

Durante la CCXP de São Paulo, Brasil, se estrenó el primer tráiler de la temporada final, adelantando el apocalíptico cierre de este grupo de antihéroes, que se enfrentará en una batalla definitiva contra el poderoso Homelander (Antony Starr).

Alerta de spoiler. En las imágenes vemos el regreso de Billy Butcher, Mother’s Milk (Laz Alonso) y Kimiko (Karen Fukuhara), quienes se infiltran para rescatar a Hughie (Jack Quaid) y a Starlight (Erin Moriarty) de una prisión fuertemente custodiada.

El avance con duración de 1 minuto 49 segundos, muestra un futuro dominado por Homelander bajo un régimen autoritario, donde controlará a los superhéroes y sembrará miedo entre la población.

También se aprecia una breve interacción entre Frenchie (Tomer Capone) y Kimiko, seguida de una escena en la que Starlight recupera sus poderes, perdidos en la cuarta temporada debido a su crisis de identidad.

Junto al tráiler se estrenaron dos nuevos posters de "The Boys", mostrando a la Torre Vought, donde viven los superhéroes, completamente en ruinas, mientras Butcher camina en los escombros y a Homelander viendo una explosión desde la estratosfera de la Tierra.

Regresan viejos rostros a la última temporada de “The Boys”

El tráiler confirma la presencia de Stan Edgar (Giancarlo Esposito), quien aparentemente tendrá un plan maestro para controlar a los “supers” y será clave en la batalla final.

También aparece el hijo de Homelander (Cameron Crovetti), utilizando sus rayos láser para eliminar a un grupo de militares. Una de las sorpresas más destacadas llega casi al final, cuando vemos a Sister Sage (Susan Heyward) de regreso y a Homelander descongelando a su padre, Soldier Boy (Jensen Ackles), para unir fuerzas.

El adelanto también confirma el retorno del velocista A-Train (Jessie T. Usher), quien esta temporada se uniría a “The Boys” para derrocar el régimen de Homelander. Además, aparece Terror, el bulldog inglés de Billy Butcher, que se sumará al equipo.

En los segundos finales del avance se muestra a un Homelander debilitado y al grupo escuchando a Butcher decir: “Llegaremos hasta el final, no importa el costo”, lo que sugiere que esta temporada podría estar marcada por la muerte de algunos personajes.

La esperada quinta y última temporada de “” llegará a Prime Video el 8 de abril de 2026, con los dos primeros episodios disponibles desde el estreno y nuevos capítulos cada semana.

