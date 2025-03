Sheinbaum se mantiene como la streamer más vista de México; periodista con “vena 4T” ocupa segundo lugar

El pasado 14 de marzo, se dio a conocer el top 10 de los streamers más vistos de México durante el mes de febrero, donde la presidente Claudia Sheinbaum se mantuvo en el primer lugar.

Por medio de la plataforma X, la cuenta Streams Charts compartió el listado donde figura Manuel Pedrero, periodista independiente en el segundo puesto.

Asimismo, dentro del top 10 se encuentran streamers conocidos como El Mariana y La Rivers.

¿Quién es Manuel Pedrero?

Manuel Pedrero es un periodista de 22 años de edad, originario de Tabasco, quien asume la dirección del medio digital Reporteros MX y es conductor del Noticiero Sin Máscaras.

En tanto, cuenta con más de 818 suscriptores en YouTube, donde comparte las noticias en torno a la Mandataria.

En su perfil de Instagram, ha compartido imágenes junto a la presidenta Sheinbaum, donde le ha mostrado su apoyo, al igual que al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina del 30 de agosto del 2024, el periodista expresó que tiene la “vena 4T”, agradeciendo al expresidente López Obrador.

“Hoy me gano la vida haciendo periodismo independiente y no sobra decir que esto sucedió gracias a una beca que se me había negado toda la vida. Señor presidente, usted me cambió la vida y le agradezco por ello. Así como ésta, hay miles de historias esperando ser contadas allá afuera y ustedes están destinados a contarlas”, expresó durante un discurso en la mañanera.

