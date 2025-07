Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene “Sandman” temporada 2?

La segunda temporada de "Sandman" ha llegado a Netflix con el estreno de la primera parte el pasado 3 de julio.

La serie basada en el famoso comic regresa a la plataforma de streaming con lo que será su última temporada. Sin embargo, esta entrega llega después de la polémica en la que se vio envuelto el cocreador de la serie y autor original de la aclamada obra, Neil Gaiman.

A pesar de su éxito, la plataforma de streaming anunció en enero de 2025 que esta sería la última temporada de la producción. Esto, debido al reportaje publicado en el mismo mes por la New York Magazine, acusando al creador de la historia de abuso sexual.

¿Cuántos capítulos tiene Sandman Temporada 2 Parte 1?

La última entrega de Sandman explora nuevos personajes y dimensiones, se adentra en el mundo de lo oscuro y abarca cuestiones filosóficas.

Haciendo honor a la tradición de Netflix, la plataforma ha dividido el estreno de la segunda temporada en tres partes. La primera ya está disponible en Netflix y consta de seis capítulos:

Capítulo 1 : "Estación de nieblas"

: "Estación de nieblas" Capítulo 2 : "Monarca del infierno"

: "Monarca del infierno" Capítulo 3 : "Más demonios de los que el Infierno puede contener"

: "Más demonios de los que el Infierno puede contener" Capítulo 4 : "Vidas breves"

: "Vidas breves" Capítulo 5 : "La canción de Orfeo"

: "La canción de Orfeo" Capítulo 6: "Sangre de la familia"

Escena de la segunda temporada de Sandman. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena el resto de la temporada?

La segunda parte de Sandman 2 se estrenará en la plataforma el próximo 24 de julio y contará con cinco episodios para completar la historia. Hasta ahora, se conoce únicamente los nombres de los capítulos en inglés, pero se puede asumir que en español serán algo parecido a esto:

Capítulo 7 : “Time and Night” (“Tiempo y noche”)

: “Time and Night” (“Tiempo y noche”) Capítulo 8 : “Fuel for the Fire” (“Combustible para el fuego”)

: “Fuel for the Fire” (“Combustible para el fuego”) Capítulo 9 : “The Kindly Ones” (“Los bondadosos”)

: “The Kindly Ones” (“Los bondadosos”) Capítulo 10 : “Long Live the King” (“Larga vida al rey”)

: “Long Live the King” (“Larga vida al rey”) Capítulo 11: “A Tale of Graceful Ends” (“Una historia de finales elegantes”

Además, un último episodio especial llegará a las pantallas el 31 de julio. Será titulado " The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living" ("The Sandman Presenta: La Muerte: El alto costo de la vida") y dará cierre total a esta producción de Netflix.

