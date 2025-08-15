Scary Movie 6: anuncian el regreso de Regina Hall y Anna Faris; ¿cuándo se estrena la película?

Scary Movie es una de las franquicias más exitosas del cine, llena de parodias y humor irreverente. La serie de películas, que se estrenaron del 2000 al 2010, siguen siendo una de las favoritas de miles de personas.

Regina Hall y Anna Faris, recordadas por su papel como Brenda Meeks y Cindy Campbell son dos de los personajes más característicos de la saga de películas, quienes anunciaron su regreso para la próxima entrega de la franquicia, de acuerdo con el sitio Deadline.

El proyecto también anunció el retorno de los creadores originales, los hermanos Keenen, Shawn y Marlon Wayans, quienes no habían tenido ningún tipo de relación con las películas desde Scary Movie 2 (2001).

¿Cuándo se estrena la película?

La película está preparándose para su rodaje, el cual iniciará en octubre, justo a tiempo para que los miles de sus seguidores puedan disfrutarla el 12 de junio del 2026, a través de la plataforma Paramount.

El film será producido por Miramax y distribuida por Paramount, con la promesa de una nueva película que continúe con el humor irreverente y absurdo que convirtió a las demás en un fenómeno cultural.

El regreso de Hall y Faris generó gran nostalgia y expectativa entre los fanáticos, después de casi 25 años las dos actrices podrán volver a una de las películas más exitosas de su carrera.

Leer también Regreso a clases 2025: Marcas mexicanas buenas, bonitas y baratas para incluir en la lista de útiles

Después de 25 años las dos actrices volverán a la franquicia

Scary Movie 1, un fenómeno cultural

Cuando Scary Movie se estrenó en 2000, no solo parodiaba películas de terror populares como Scream, sino que redefinió el humor adolescente en el cine. Su mezcla de comedia irreverente, referencias a la cultura pop y personajes memorables conectó inmediatamente con el público, convirtiéndola en un fenómeno que marcó a toda una generación y consolidó a Anna Faris y Regina Hall como íconos de la comedia.

La película también influyó en la forma en que la parodia se abordaría en Hollywood durante los años siguientes.

Cada escena estaba llena de guiños que los fans podían reconocer, desde clichés de terror hasta referencias a celebridades y programas de televisión. Esta combinación de sátira inteligente y comedia física permitió que la película trascendiera generaciones, manteniéndose vigente en la cultura pop y abriendo el camino para que futuras entregas de la franquicia continúan sorprendiendo y entreteniendo al público.

Scary Movie 6: anuncian el regreso de Regina Hall y Anna Faris; ¿cuándo se estrena la película?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa