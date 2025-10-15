Santoral del 15 de octubre: ¿qué santo se conmemora este miércoles?

Este 15 de octubre la iglesia católica celebra la festividad de Santa Teresa de Jesús, virgen, doctora de la Iglesia y carmelita descalza.

Todos los días se celebra a distintos santos con el propósito de reconocer la labor de su servicio a Dios, incluyendo el reconocimiento de algunos milagros.

La iglesia católica cuenta con un libro, donde se lleva un registro de la vida de todos los santos que son reconocidos ante la iglesia llamado Santoral.

Lee también ¿Qué se celebra este 15 de octubre?

¿Qué santo se conmemora este miércoles?

Santa Teresa de Jesús

Foto: National Geographic

De acuerdo con el sitio web religioso Vatican News, Santa Teresa, nacida el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, es conocida como una escritora, mística y reformadora española del siglo XVI, y la primera mujer proclamada Doctora de la Iglesia.

De acuerdo con el sitio web religioso Vatican News, Santa Teresa, nacida el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, es conocida como una escritora, mística y reformadora española del siglo XVI, y la primera mujer proclamada Doctora de la Iglesia.

A los 19 años decidió ingresar al convento de las Carmelitas, a pesar de la oposición de su padre, años después fundó la reforma de la Orden de las Carmelitas Descalzas buscando el retorno a la vida en estricta pobreza, oración y clausura.

Durante su estancia en el convento, Teresa desarrolló una vida espiritual orientada a la oración mística. En ocasiones también escuchaba “palabras sobrenaturales” y tenía visiones, arrobamientos y éxtasis, menciona National Geographic.

Por otro lado, dejó un legado literario al escribir importantes obras místicas, como su autobiografía El libro de la vida y el libro Las Moradas.

En 1970, el Papa Pablo VI la proclamó Doctora de la Iglesia Universal, siendo la primera mujer en recibir este título.

Finalmente, es venerada por ser pionera en su intensa vida espiritual y mística, por su legado en obras literarias y por reformar las órdenes de mujeres y hombres para restaurar la pureza de la oración y la pobreza.

También te interesará:

Yulay documenta zona de desastre en Poza Rica tras desbordamiento del Río Cazones

McDonald’s en México: cuatro décadas de historias, empleo e innovación

¿Cómo preparar avena para un desayuno correctamente? Esto dicen expertos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg