Salinas Pliego revive críticas contra Sheinbaum tras solidarizarse con periodistas; “deje a un lado las venganzas personales”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó públicamente los comentarios realizados por el empresario Ricardo Salinas Pliego hacia tres mujeres periodistas.

Durante su intervención, Sheinbaum expresó su solidaridad con Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, quienes han sido objeto de expresiones ofensivas a través de redes sociales por parte del presidente de Grupo Salinas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 10 de julio del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Ante ello, subrayó que, como mujer presidenta, tiene la obligación de levantar la voz ante cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluyendo aquellas que se manifiestan en el entorno digital.

"Es inaceptable la manera en la que se dirigió a tres mujeres, que no es la primera vez que lo hace (...) puede o no estarse de acuerdo con una periodista, pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, no podemos dejarlos pasar."

Volvió a salir en defensa de tres periodistas por el uso de palabras ofensivas y adjetivos por no estar de acuerdo "por lo que opinan, por lo que piensan", dice que le "corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país".

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para condenar estas conductas, y remarcó que el gobierno está comprometido con la libertad de expresión, pero no con el uso irresponsable de las plataformas para atacar a quienes ejercen su labor informativa.

Salinas Pliego cuestiona a Sheinbaum por expresar apoyo a periodistas

Tras estas declaraciones, Salinas Pliego reaccionó mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.

En su mensaje, el empresario compartió las palabras de Sheinbaum y acusó que sus señalamientos buscan desviar la atención de los temas prioritarios del país.

"Como la primer mujer en ocupar la presidencia del país, su liderazgo lleva consigo una responsabilidad histórica: abordar los desafíos estructurales que demandan soluciones urgentes y efectivas, deje de enfocarse y perder el tiempo en los pleitos entre sus periodistas conmigo, los cuales, no deben desviar la atención de los terribles problemas que tienen a México en ruinas", escribió.

Presidente Sheinbaum por 5to día consecutivo me usa de su distractor,



En nombre de los intereses de millones de mexicanos por la estabilidad y el progreso del país, le insisto en centrar sus esfuerzos en las prioridades que aquejan a México.



— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 10, 2025

También acusó a Sheinbaum de mantener una agenda de venganzas personales heredadas del sexenio anterior, las cuales —según sus palabras— tienen un efecto polarizante en la sociedad mexicana.

"Por otro lado, las cuestiones de índole fiscal, que tanto le preocupan, me deberían preocupar a mí, no a usted, ya dio línea a la SCJN, ya despreocúpese", agregó.

Aunado a ello, en su mensaje, el "tío Richie" enlistó una serie de problemáticas que, a su juicio, deben recibir atención urgente del gobierno federal. Entre los temas mencionados se encuentran:

• El terrible crecimiento del narcotráfico, y la narco política.

• La cancelación de VISAS a funcionarios públicos.

• Las acusaciones de lavado de dinero.

• El problema del gusano barrenador.

• El contrabando y robo de combustible en buques y trenes de carga a plena luz del día sin un solo detenido.

• El asesinato en el corazón de CDMX de altos funcionarios de gobierno.

• El asesinato de Melesio Cuen y el montaje de la fiscalía del estado en Sinaloa.

• El desmantelamiento institucional total para instaurar un régimen autoritario.

• La histórica deuda contraída el sexenio pasado.

• Una economía debilitada por el derroche y la vida de lujos de los funcionarios públicos.

• 3 niñas fueron asesinadas, y una cuarta niña de 13 años que estaba desaparecida fue encontrada desmembrada ¿Dónde está su indignación feminista y la solidaridad con sus familiares?

• ¿Por qué tuvo que cerrar Dos Bocas si “produce diariamente 200 mil barriles”?

• ¿Por qué del proyecto prometido del AIFA solo se inauguró la mitad, no está terminado y costó mucho más de lo presupuestado?

• ¿Cuánto nos cuesta el Tren Maya y quién lo utiliza?

Ricardo Salinas Pliego critica a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su respaldo público a tres periodistas que fueron blanco de sus comentarios. Foto: Captura de pantalla

Por último, indicó que la mandataria guarda silencio ante crímenes graves que involucran a niñas y mujeres, lo cual —según su perspectiva— pone en entredicho la congruencia del discurso feminista del gobierno.

"La verdad no es que usted defienda la supuesta violencia de género, es que usa esta venganza personal, como un distractor y no es correcto, aunque llevemos 7 años gobernados a base de mentiras y distractores, no está bien y está en sus manos cambiar!", puntualizó.

