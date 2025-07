Diego Ruzzarín ve a Luisito Comunica como "parte del problema" en gentrificación en CDMX; "no estoy de acuerdo", responde youtuber

En un nuevo video en vivo, Diego Ruzzarín lanzó fuertes declaraciones contra Luisito Comunica, luego de que este último hablara sobre la marcha contra la gentrificación realizada en la Ciudad de México.

Ruzzarín no solo lo acusó de ser “parte del problema” por la naturaleza de su contenido, sino que además lo instó a investigar a empresas como BlackRock si realmente quiere abordar el tema de forma crítica.

La polémica reabre el debate sobre el rol de los influencers en procesos de transformación urbana.

Luisito Comunica, en el ojo del huracán por la gentrificación

El pasado 4 de julio, cientos de personas se manifestaron en la Ciudad de México contra la gentrificación, un fenómeno urbano que ha incrementado el costo de vida y desplazado a habitantes locales en zonas populares.

Durante la protesta, algunas consignas apuntaron directamente contra figuras públicas, entre ellas Luisito Comunica, a quien algunos identifican como símbolo del problema por su contenido dirigido al turismo extranjero y su inversión en negocios inmobiliarios.

El youtuber respondió en redes sociales asegurando que no tenía intención de perjudicar a nadie y que su presencia en la ciudad es, como la de cualquier otro ciudadano, parte del entorno cambiante. Sin embargo, su respuesta fue vista como evasiva por diversos sectores, incluyendo al pensador Diego Ruzzarín, quien no tardó en hacer pública su postura.

Diego Ruzzarín: “El neutral está del lado del opresor”

En una transmisión en vivo del 7 de julio, Ruzzarín abordó directamente el tema al ser cuestionado por uno de sus seguidores sobre la postura de Luisito Comunica en torno a la marcha. Su respuesta fue contundente: “El que se dice neutral en medio de una injusticia, está del lado del opresor”.

Ruzzarín señaló que la figura del influencer ha adoptado un papel superficial en temas sociales complejos, particularmente al evitar críticas hacia el sistema económico dominante. “Luisito va a Cuba o Venezuela a hacer videos donde cuestiona modelos socialistas, pero nunca lo hemos visto investigar a actores clave del mercado inmobiliario en México, como BlackRock”, expresó.

De forma irónica pero directa, sugirió que, si Luisito desea “redimirse”, debería crear contenido que investigue cómo operan empresas trasnacionales en el sector inmobiliario local, aunque admitió que dudaba que lo hiciera.

Críticas al contenido “infantil” y falta de posicionamiento

Además de señalar la omisión de temas estructurales en el canal del influencer, Ruzzarín criticó que la mayoría del contenido de Luisito Comunica está diseñado para entretener sin ofrecer análisis profundos, y lo calificó como “infantil”.

Asimismo, acusó que adoptar una postura radicalmente neutral es la típica estrategia del influencer contemporáneo: evitar fricciones, evitar tomar posición, y presentarse como apolítico.

Pero en contextos como el de la gentrificación, dijo, esa neutralidad contribuye al mantenimiento del sistema que perjudica a los sectores más vulnerables.

“El contenido que no incomoda a nadie, no cambia nada”, sentenció el filósofo regiomontano, quien también hizo una crítica al gobierno de la Ciudad de México por permitir la especulación inmobiliaria y no aplicar medidas que frenen este fenómeno urbano.

Más allá de las críticas, Ruzzarín compartió algunas recomendaciones para mitigar los efectos de la gentrificación en la capital del país. Entre ellas mencionó el control de rentas, fomentar la vivienda popular estatal, limitar el capital extranjero en desarrollos inmobiliarios, regular plataformas como Airbnb y, sobre todo, combatir la especulación financiera impulsada por grandes fondos como BlackRock.

“Aplaudo a la gente que salió a las calles. Tienen razón. La ciudad se está muriendo para que unos pocos se enriquezcan. A este paso, ni los extranjeros que ahora disfrutan de la ciudad se beneficiarán a largo plazo”, afirmó.

El pensador concluyó que el problema de fondo no es solo la presencia de turistas o migrantes digitales, sino un modelo económico que prioriza la ganancia por encima de la vida comunitaria, el patrimonio histórico y la justicia social.

