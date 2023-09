Salinas Pliego regala camioneta y critica al ganador: “si no les gustan mis regalos, devuélvanlos”

Hace unas semanas, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, informó a través de sus redes sociales que regalaría una casa con valor de hasta 20 millones de pesos así como autos por motivo de la celebración de los 30 años de TV Azteca.

En la convocatoria mencionó que dejaría algunas pistas en sus redes, y entregaría los premios en el lugar de elección de los ganadores.

Asimismo, hace dos días publicó en Instagram que tenía ganas de regalar una camioneta Alfa Romeo Tonale con valor de $820,000 ksh.

Es así como el día de hoy compartió en su cuenta de “X”, antes Twitter, que cumplió en entregarle el premio a un hombre de Monterrey. No obstante, lo criticó porque supuestamente éste no se emocionó lo suficiente.

Ricardo Salinas critica al ganador de una camioneta

En la publicación en su cuenta de “X”, Ricardo Salinas, quien es el dueño de TV Azteca, así como de otras empresas, mencionó que el ganador no se ve muy contento y destacó que si el regalo no fue de su agrado, que entonces lo devuelva.

“Si no les gustan mis regalos devuélvanlos para regalárselos a alguien más, quiero que los mexicanos se sientan felices y salgan de la miseria y del pensamiento conformista de tener poquito”, escribió.

En el video que Salinas Pliego difundió, se ve al hombre arriba de la camioneta, y agradece a TV Azteca así como al “Tío Richie” por el obsequio: “Gracias por la oportunidad, estoy muy contento”, expresó.

Ayer cumplí con mandarle la camioneta a Roberto, hasta Monterrey… aunque no se veía muy contento, ¿será que se la hubiéramos dado a alguien que lo pusiera más feliz? 🤔



Si no les gustan mis regalos devuélvanlos para regalárselos a alguien más, quiero que los Mexicanos se… pic.twitter.com/n5LAcfB3dP — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 19, 2023

Un usuario comentó en dicha publicación que si entonces sería la única camioneta que regalaría, a lo que Ricardo Salinas contestó que eso depende, si le daban ganas, o no.

Ricardo Salinas Pliego. Foto: X @RicardoBSalinas

Otros, coincidieron con el empresario y describieron lo que hubiesen hecho en el lugar del ganador: “Yo hubiera comprado champaña barata y me la habría derramado encima en el asiento del conductor mientras me iba quemando llanta”, “A mí me haría muy feliz y a toda mi familia un premio como ese”, “Yo me hubiera emocionado más”, entre otros.

Pero también hubo quien justificó el comportamiento del ganador: “Está nervioso, no todos le saben a la cámara”, “No esperaba que tiene que pagar seguro, tenencia y gasolina”, “Yo lo veo muy feliz tío Richie, solo que no todos manejamos de la misma forma la felicidad”, por mencionar algunos.

Salinas Pliego dice que no quiere ver más “miseria”

Una de las principales controversias que se generó por la dinámica, es que Ricardo Salinas expresa que está cansado de ver a “tanto jodido en México”.

Este comentario lo destacó nuevamente en la publicación donde da a conocer al ganador del auto.

“Quiero que los mexicanos se sientan felices y salgan de la miseria y del pensamiento conformista de tener poquito”, escribió en la publicación de “X”.

Si bien, en varias ocasiones ha resaltado que la pobreza no tiene nada de bueno, algunos internautas no lo han tomado de la mejor manera.

De hecho, en la misma publicación hubo quien comentó lo siguiente: “Si te regalan algo y te dicen: toma para que salgas de tu miseria inmunda contestas: ah gracias chtm”, y “Diciéndoles miserables y conformistas y aún así sigue toda la gente (...) payaso clasista”.

A pesar de ello, Salinas Pliego reconoce que las ganancias son producto del esfuerzo del trabajo. Así lo afirmó en un video que difundió en su cuenta de Instagram.

