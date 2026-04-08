Salinas Pliego reacciona a denuncia de Pemex contra anfitriona de los XV años; EL UNIVERSAL destapó gastos millonarios

El pasado 7 de abril, EL UNIVERSAL reveló que Virginia Guillén Ávalos, quien organizó una lujosa fiesta de XV años para su hija en Tabasco, es empleada de Pemex Exploración y Producción (PEP). con el cargo de auxiliar técnico B, recibiendo un salario mensual de 38 mil pesos.

Sin embargo, pese al sueldo que percibe, dicha persona ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado; además, de olvidar reportar qué pasó con los bienes en su última declaración.

Por lo anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que presentó una denuncia contra la mujer, con el fin de que realice la investigación correspondiente.

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Salinas Pliego reacciona a denuncia de Pemex contra anfitriona de los XV años

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó al hecho y lanzó críticas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López.

“Si cuadran, y todas apuntan a Andy López, Adán Augusto y Al PEJE”, señaló.

Finalmente, señaló que “llegaron a robarse todo y a destruir al país”.

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Foto: X

¿Quién es Virginia Guillén Ávalos?

Virginia Guillén Ávalos está casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista de Pemex. En marzo pasado, su hija María Fernanda celebró sus XV años con una fiesta de lujo en Tabasco, la cual fue conducida por Galilea Montijo y contó con presentaciones de artistas como Belinda y el colombiano J Balvin.

De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “Vicky” —como la llaman familiares y amigos— se desempeña como Auxiliar Técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP).

Por este cargo, percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, mientras que su ingreso neto asciende a 38 mil 008.76 pesos.

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