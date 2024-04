Salinas Pliego compara precio de su yate con el Tren Maya y lanza dardo a AMLO: "eso sí da mucha pena"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que le daría pena subirse a un yate “en un país con tanta pobreza”, el empresario Ricardo Salinas Pliego comparó el precio de su yate con el Tren Maya.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas afirmó que “pagué mi juguete con el producto de mi esfuerzo”, considerando que el “Lady Moura" costó 150 millones de dólares mientras que el Tren Maya “35 mil 500 millones de dólares”.

“Después de 40 años de trabajo, pagué mi juguete con el producto de mi esfuerzo, que consiste en servir a millones y millones de personas en el comercio y en la banca y que de manera completamente voluntaria acuden a mis empresas porque somos la mejor opción. A bordo, me gusta invitar a mi familia y amigos a conocer el mundo. Me llena de orgullo usar así mi dinero y mi tiempo”, expresó el magnate.

Lee también Adela Micha lanza invitación a AMLO y Salinas Pliego para tener conversación "sin censura" en La Saga

Aunado a ello, respecto al Tren Maya consideró: “Durante los últimos seis años, pagó su juguete con el dinero del pueblo, a quienes despojó del producto de su esfuerzo, obligándoles a pagar impuestos para este fin. A bordo, unos cuantos despistados que arriesgan su vida y su tiempo para ver un pared de selva verde -la que quedó en pie después de la plaga destructiva que le infligió el Tren Falla”.

“Me da pena que se desperdicie así el dinero del pueblo, tan necesitado de seguridad y justicia”, añadió.

Finalmente, el dueño de TV Azteca indicó que “el juguete de AMLO nos costó lo que cuestan 226 yates como el mío… ESO SÍ DA MUCHA MÁS PENA”.

Lee también Salinas Pliego acepta propuesta de Adela Micha para conversación con AMLO: “sin duda será divertido”, dice

AMLO rechaza quitar concesión a TV Azteca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no retirará la concesión a TV Azteca en el contexto de las diferencias que sostiene con el empresario Ricardo Salinas Pliego por el cobro de impuestos, el campo de golf en Huatulco que le recuperó el gobierno y ahora por el tema de las Afores.

"No (retirar la concesión), nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad. Nosotros no somos autoritarios, también en eso somos distintos a los conservadores. El conservador, por lo general, es muy autoritario, es facho, quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores y odios”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que no hay pleito ni se trata de un asunto personal con el empresario Salinas Pliego y que respeta a quien tiene dinero, pero está en contra de quien tiene una riqueza al amparo del poder público mediante la corrupción.

Lee también "A él le gustan los yates": AMLO rechaza quitar concesión a TV Azteca ante diferencias con Salinas Pliego

“No creo que a Ricardo Salinas no le importe que yo cambie de modo de pensar, yo siento lo mismo, es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Que es lo que queda, respeto, yo soy muy feliz como soy: a él le gustan los yates, a mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”.

También te interesará:

Intentan correr a niños en situación de calle de Cinépolis y supuesto gerente los invita al cine

La fórmula casera que usan restaurantes y hoteles para eliminar a las cucarachas

Descubre la planta que te ayudará a dormir mejor y es muy fácil sembrar en casa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr