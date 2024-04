Adela Micha lanza invitación a AMLO y Salinas Pliego para tener conversación "sin censura" en La Saga

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitiera parte de una entrevista de Ricardo Salinas Pliego con la periodista Adela Micha, en la que el dueño de TV Azteca afirmó que es su responsabilidad la línea editorial en sus noticieros y quien vaya en contra de ésta se va a la calle, la conductora invitó a ambos personajes a su programa para conversar “sin censura”.

Por medio de la plataforma X, la periodista criticó al Mandatario por dedicar 40 minutos de su mañanera a la entrevista en "La Saga" sin mencionarla y “sin pedir permiso de usar mi material editado”.

“Señor Presidente @lopezobrador_ y @ricardobsalinas los invito a ambos a tener una conversación sin censura en mi estudio de #Saga a tener un contraste de ideas en un ambiente totalmente neutro. Sin censura Sin línea. ¿Qué dicen? ¿Lo aceptan”, escribió la conductora.

Lee también "A él le gustan los yates" : AMLO rechaza quitar concesión a TV Azteca ante diferencias con Salinas Pliego

Salinas Pliego acepta invitación de Adela Micha: “no tengo problemas en platicar entre amigos”

Por su parte, el empresario Salinas Pliego aceptó la invitación de Adela Micha, pues “no tengo problemas en platicar entre amigos”.

Yo si acepto, no tengo problemas en platicar entre amigos 😎. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 25, 2024

AMLO rechaza quitar concesión a TV Azteca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no retirará la concesión a TV Azteca en el contexto de las diferencias que sostiene con el empresario Ricardo Salinas Pliego por el cobro de impuestos, el campo de golf en Huatulco que le recuperó el gobierno y ahora por el tema de las Afores.

"No (retirar la concesión), nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad. Nosotros no somos autoritarios, también en eso somos distintos a los conservadores. El conservador, por lo general, es muy autoritario, es facho, quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores y odios”.

Lee también Vergüenza tener al país hundido en la pobreza y la violencia, responde Salinas Pliego a dichos de AMLO sobre yate

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que no hay pleito ni se trata de un asunto personal con el empresario Salinas Pliego y que respeta a quien tiene dinero, pero está en contra de quien tiene una riqueza al amparo del poder público mediante la corrupción.

“No creo que a Ricardo Salinas no le importe que yo cambie de modo de pensar, yo siento lo mismo, es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Que es lo que queda, respeto, yo soy muy feliz como soy: a él le gustan los yates, a mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”.

También te interesará:

Intentan correr a niños en situación de calle de Cinépolis y supuesto gerente los invita al cine

La fórmula casera que usan restaurantes y hoteles para eliminar a las cucarachas

Firedooring: ¿Qué es y por qué hay que evitarlo en una relación?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr