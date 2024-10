El empresario Ricardo Salinas Pliego aclaró que solicitó la suspensión de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), debido a que los “rateros no pueden vender más acciones robadas”.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas contestó a un usuario que cuestionó sus gastos y detalló que su empresa tiene “extraordinarios resultados financieros”.

“El gobierno estorba mucho y no ayuda en nada. @ElektraMx tiene extraordinarios resultados financieros, aunque chillen y chillen, basta verlos, los números no mienten, como ustedes. Así que no mientan, NOSOTROS solicitamos la suspensión de las acciones en la BMV debido al fraude que cometió Astor al robarse las acciones que tenía en depósito de garantía de un préstamo”, escribió.

Lee también Médico mexicano pide apoyo a Salinas Pliego para salir de Cuba tras falta de luz; “disfrute lo votado”, él responde

Salinas Pliego aclara que solicitó suspensión de Elektra en la BMV

Aunado a ello, explicó el motivo por el que solicitó la suspensión de su empresa. “El propósito de la suspensión que solicitamos a la BMV es para que los rateros de Astor no puedan vender más acciones robadas”.

“Ahh, y de los fondos buitres que están actuando contra @Azteca esos que juran que les debemos millones, no tienen nada que ver con Elektra no sea mamón y desinformador!”, añadió.

Finalmente, aclaró que “mis viajes, paseos y regalos que le molestan por envidioso y arrastrado, esos los pago con los cientos de miles de millones que YO SI TENGO 😌, mejor regrese a la alcantarilla de donde salió que usted no es nadie para andar dándome consejos, pin… jodido y pen…”.

Foto: X

También te interesará:

Esto cuesta en pesos mexicanos estudiar en la Universidad de Harvard por año

¿Qué sucede en el cerebro de las personas que hablan dos idiomas, según la ciencia?

Descubre cuál es el cítrico que ayuda a la cicatrización y a reducir los niveles de colesterol

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr