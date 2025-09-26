Roscoe, perrito de Lewis Hamilton entra en coma; piloto pide oraciones por su salud

El pasado 24 de septiembre, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, informó a través de su cuenta oficial de Instagram que Roscoe, su mascota, se encontraba delicado de salud.

Debido a este percance, el británico no se presentó a las pruebas de neumáticos de Pirelli en Mugello, Italia, por lo que Ferrari tuvo que llamar a su piloto de reserva, Guanyu Zhou, para sustituirlo en la sesión. Además, el piloto explicó que también se ausentaría del desfile de moda de Ferrari el próximo sábado 27 de septiembre. "Se suponía que estaría en Milán... pero, como saben, necesito estar con Roscoe en este momento", expresó.

¿Qué pasa con Roscoe, el perrito del piloto?

A través de su cuenta principal de Instagram, el piloto de Ferrari compartió con sus seguidores algunas actualizaciones sobre el estado de salud de su fiel compañero de vida. De acuerdo con su publicación, Roscoe sufrió una recaída por neumonía y presenta grandes dificultades para respirar.

Roscoe, el bulldog de Lewis Hamilton cayó en coma tras sufrir una neumonía. Foto: Instagram @lewishamilton

Según el piloto, el bulldog fue hospitalizado de urgencia para realizarle los chequeos y controles médicos rutinarios. Para ello tuvo que ser sedado, lo que provocó que su corazón se detuviera durante el proceso. Con esfuerzo, elementos médicos lograron recuperar un latido, sin embargo, el cachorro entró en estado de coma.

"No sabemos si va a despertar de esto", aseguró el piloto y añadió que en los próximos días tratarían de despertarlo: "Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo".

Finalmente, el también modelo pidió a sus seguidores que mantengan a Roscoe en sus pensamientos y le manden buenas energías. "Muchas gracias por el cariño y el apoyo. Por favor, tengan a Roscoe presente en sus pensamientos y oraciones", escribió el piloto británico en 'X'.

¿Quién es Roscoe?

Roscoe es el bulldog inglés y compañero de vida de Lewis Hamilton, quien se convirtió en una de las figuras favoritas de los fanáticos del automovilismo luego de que el piloto lo llevara con él a múltiples competencias, ganándose así el corazón de la audiencia.

Vegano y con 12 años de edad, Roscoe cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, en donde comparte fotografías de los lugares a los que ha viajado y videos de su estilo de vida. Además, es el primer perro que cuenta con acreditación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), lo que le permite apoyar a Lewis desde el paddock.

La publicación del piloto rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de seguidores y colegas, quienes le desearon una pronta recuperación. "No tengo ninguna duda de que te eligió a ti, y le has dado una vida hermosa, llena de amor y verdadera compañía. Él lo sabe, y sabe quién eres para él. Lo siento mucho, y de corazón espero que salga adelante de esto", escribió la cantante mexicana Paty Cantú.

