Los amantes de la lucha libre y del anime celebraron el pasado 25 de septiembre una de las colaboraciones más esperadas, donde la icónica franquicia japonesa “Pokémon” junto con el CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre) se unieron en un evento único.

La Arena México, también conocida como “La Catedral de la Lucha Libre” fue la sede donde decenas de aficionados presenciaron esta poderosa fusión y combates de alto nivel, además de conocer cómo será Mega - Hawlucha, un personaje que Pokémon lanzó en honor a México.

La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon. FOTO: ESPECIAL

Los mejores looks de Leyendas Pokémon Z-A x CMLL

Las entradas para el espectáculo se acabaron el mismo día que se pusieron a la venta, por lo que aquellos afortunados en asistir, disfrutaron de un show de botargas, peleas, y claro, los icónicos vestuarios de los luchadores inspirados en algunos personajes del videojuego.

A continuación te mostramos algunos de los mejores looks del evento de lucha libre:

Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: Los mejores looks que dejó el evento de lucha libre inspirados en el videojuego. Fuente: X

Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: Los mejores looks que dejó el evento de lucha libre inspirados en el videojuego. Fuente: X

Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: Los mejores looks que dejó el evento de lucha libre inspirados en el videojuego. Fuente: X

¿Qué es “Leyendas Pokémon” y por qué se celebró en México?

Leyendas Pokémon es el próximo videojuego de Nintendo y The Pokémon Company para Nintendo Switch, fue anunciado en febrero de 2024 y se estrenará en un par de días , cuando inicie el mes de octubre. Gracias a ese lanzamiento que se organizó el evento de la lucha libre en la CDMX.

El juego presentó el personaje Mega Hawlucha, su diseño evoca a la bandera mexicana, es un Pokémon tipo pelea y volador cuya evolución le permite aguantar golpes sin inmutarse, convirtiéndose en un homenaje directo a la lucha libre mexicana.

