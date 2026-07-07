Tras el lanzamiento sorpresivo de los primeros tres capítulos de la segunda temporada de “X-Men ’97” en Disney Plus, los seguidores de la franquicia mutante mantienen una alta expectativa sobre el rumbo de la trama.

A partir de este debut, la plataforma de streaming cambia su estrategia y distribuye la historia de forma semanal, lo que genera dudas constantes entre la audiencia respecto a los horarios y los días exactos en los que se liberan las nuevas entregas.

Esta continuación rescata la esencia de la clásica serie animada dominical, pero añade un tono de madurez y dilemas existenciales complejos. Según explica el portal especializado estadounidense Comic Basics, la narrativa actual explora una línea temporal futura bastante desoladora. En dicho escenario, Cíclope y Jean Grey logran reencontrarse con su hijo Nathan en un mundo devastado por los conflictos y los años de guerra.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

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La trama incrementa su tensión debido a la presencia de un antagonista emblemático. De acuerdo con los reportes de la misma plataforma especializada, “Apocalipsis lanza un ataque total contra el refugio de la resistencia Askani”.

El objetivo principal de este villano es capturar a Nathan para explotar su potencial genético, buscando utilizarlo como un recipiente permanente para albergar su propia consciencia. La expectativa general apunta a que el cuarto episodio resuelva este enfrentamiento directo (además de mostrar las consecuencias de las batallas previas) y perfile el camino para que el equipo mutante intente regresar a su línea temporal originaria de 1997.

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Horarios y fechas para la transmisión del próximo capítulo en México

El calendario de transmisiones está completamente definido por la distribuidora. El cuarto episodio de esta producción (el cual lleva por título oficial “Rise of Apocalypse Part II”) tiene programado su debut de manera internacional. La audiencia mexicana tiene la oportunidad de acceder al contenido durante la madrugada, manteniendo la costumbre de los lanzamientos globales simultáneos dentro de la aplicación de Disney Plus.

Para evitar confusiones con los husos horarios, se detalla el momento exacto del estreno disponible para el territorio nacional:

Fecha de estreno: miércoles 8 de julio de 2026.

miércoles 8 de julio de 2026. Hora de disponibilidad en México: 1:00 a.m.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

El calendario completo de la temporada y el camino hacia el final

La estructura de esta entrega cuenta con una planeación rigurosa de emisión semanal, programada para concluir a mediados del tercer trimestre del año. Un dato técnico relevante (confirmado por las guías oficiales de la producción de Marvel Animation) es que esta segunda etapa consta de nueve capítulos en total, una cifra que representa un episodio menos en comparación con los diez que integraron la primera temporada.

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La agenda de lanzamientos para las semanas posteriores queda distribuida de la siguiente manera:

Episodio 5 (“Weapon X, Lies, and DVDs”): miércoles 15 de julio de 2026.

(“Weapon X, Lies, and DVDs”): miércoles 15 de julio de 2026. Episodio 6 (“Danger.exe”): miércoles 22 de julio de 2026.

(“Danger.exe”): miércoles 22 de julio de 2026. Episodio 7 (“Strange Land, Savage Heart”): miércoles 29 de julio de 2026.

(“Strange Land, Savage Heart”): miércoles 29 de julio de 2026. Episodio 8 (“The Dead Man’s Hand”): miércoles 5 de agosto de 2026.

(“The Dead Man’s Hand”): miércoles 5 de agosto de 2026. Episodio 9 (Final de temporada, titulado “Survival of the Fittest”): miércoles 12 de agosto de 2026.

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