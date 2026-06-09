La fecha límite para el registro obligatorio de líneas telefónicas está cada vez más cerca y las alertas ya no provienen únicamente de las autoridades y las compañías de telefonía. Ahora, los bancos en México han comenzado a advertir sobre las consecuencias que podría enfrentar miles de usuarios que utilizan aplicaciones financieras desde su celular.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿Por qué los bancos alertan sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas?

La Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que el número celular se ha convertido en algo importante dentro de los sistemas de seguridad de la banca digital. Actualmente, gran parte de las instituciones financieras utilizan la línea telefónica como mecanismo para confirmar la identidad de los clientes y proteger sus cuentas.

Por ello, mantener el número activo y registrado resulta indispensable para seguir utilizando varios servicios financieros sin interrupciones.

De acuerdo con la organización, registrar la línea celular permite conservar el acceso normal a herramientas como consultas de saldo, transferencias electrónicas y notificaciones de seguridad, además de fortalecer los mecanismos de autenticación que utilizan las aplicaciones bancarias.

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¿Qué pasará con la app bancaria si no registras tu número celular?

Según la ABM quienes no registren su línea antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones que van más allá de los servicios de telefonía móvil.

Aunque las aplicaciones bancarias continuarán instaladas en los dispositivos, varias de sus funciones dependen directamente del número telefónico para verificar la identidad del usuario. Esto significa que ciertos procesos de seguridad podrían dejar de funcionar correctamente.

Registro de líneas móviles: cuándo inicia y qué documentos necesitas. Foto: Pixabay

Entre las principales afectaciones se encuentran los problemas para recibir códigos de verificación por SMS, autorizar transferencias bancarias, recuperar contraseñas olvidadas, confirmar movimientos sospechosos detectados por el banco y reactivar sesiones en nuevos teléfonos o dispositivos.

¿Hasta cuándo se puede registrar una línea telefónica?

Las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio, por lo que los usuarios aún cuentan con algunos días para completar el procedimiento y evitar posibles restricciones.

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¿Cómo registrar una línea telefónica antes de que venza el plazo?

El trámite puede realizarse de manera presencial en centros de atención de las compañías telefónicas o mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador.

Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait cuentan con mecanismos para que sus clientes registren sus líneas y mantengan activos todos los servicios asociados a su número celular.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

Para completar el proceso generalmente se solicita la CURP, una identificación oficial vigente y que la línea telefónica se encuentre activa al momento de realizar el registro.

Quienes prefieran realizar el procedimiento en línea pueden ingresar al portal correspondiente de su compañía telefónica, la cual puede buscarse en el siguiente link. Aunque los pasos pueden variar dependiendo del operador, el proceso suele ser similar y está diseñado para completarse en pocos minutos.

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