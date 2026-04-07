¿Quién es Mary Carmen?; la esposa de Alberto del Río que fue señalada tras la detención del luchador

El luchador mexicano Alberto del Río, también conocido como “El Patrón” o “Dos Caras Junior”, fue detenido por la Guardia Civil Estatal en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar. El reporte se originó a través del número de emergencias 911, donde presuntamente su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, alertó sobre agresiones físicas en su domicilio.

Alberto del Río "El Patrón", detenido en San Luis Potosí por violencia doméstica / Foto: Especial

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron el 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina. La presunta víctima reportó haber sufrido golpes en el rostro y brazos, lo que activó la movilización de elementos de seguridad estatal.

Alberto del Río ¿Quién es el luchador detenido por supuesta violencia doméstica? / Foto: Instagram @albertopatronpromotions

Tras la intervención, el luchador fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Tiene ganas de hacerse “Pipi” ¿lo ven? No es ningún personaje es un asco de persona y su mujer por ir a defenderlo en #LaGranjaVIP, cuanta razón tenía #Adame cuando lo expuso.



LA CARA DE ARTESANÍA PUTRON DETENIDO EN SAN LUIS POTOSÍ 😂#LCDLF6 pic.twitter.com/ootuIrDGYz — Victoria 🇲🇽 🇨🇺 🇵🇷 (@ToriaVMO) April 7, 2026

¿Quién es Mary Carmen, esposa de "El Patrón"?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una deportista de alto rendimiento originaria de San Luis Potosí, nacida el 30 de octubre de 1984. A sus 41 años, se ha consolidado como una figura destacada en el ciclismo competitivo.

Entre sus logros más relevantes se encuentran participaciones en competencias como el Gran Premio Potosí 2024, el GFNY Monterrey 2023 y el GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo el primer lugar en su categoría y el décimo puesto general femenil.

Además de su carrera deportiva, es madre de dos hijos y mantiene actividad constante en redes sociales, particularmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional.

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¿Cómo se conocieron Alberto del Río y Mary Carmen?

La historia entre Alberto del Río y Mary Carmen Rodríguez se remonta a su juventud. Según relató el propio luchador en el programa “La Granja VIP”, ambos fueron pareja cuando ella tenía 16 años y él 21.

Así se se conocieron Alberto del Río y Mary Carmen. Foto: Redes sociales

La relación se interrumpió cuando el deportista se trasladó a Estados Unidos para estudiar en la Michigan State University. A su regreso a México, encontró que Rodríguez ya había formado una familia.

Más de dos décadas después, se reencontraron gracias a un amigo. El contacto se dio en San Luis Potosí, tras coincidir en un evento, lo que derivó en una nueva etapa juntos.

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