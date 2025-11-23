¿Quién era Jodi Proger, activista que fue atacada por un venado que rescató?

En las últimas horas el nombre de Jodi Proger se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de la activista ocurrido el pasado 15 de noviembre en su propiedad ubicada en Stewartsville, al sur de Akron.

De acuerdo con algunos medios locales, la mujer de 64 años, perdió la vida mientras realizaba labores habituales en el área donde mantenía a los venados que atendía desde hace años.

Lee también: Ella es Henda Ayari, activista que se liberó del nicab en televisión en vivo; cientos celebran su valentía

¿Quién era Jodi Proger?

Proger era una mujer que, desarrolló un proyecto dedicado al rescate de venados cola blanca después de presenciar un incidente que marcó su vida. En aquel momento observó el fallecimiento de una hembra atropellada y, junto a ella, a su cría recién nacida sin posibilidad de auxilio. Este hecho la llevó a establecer un espacio destinado al resguardo de ejemplares que requerían atención especializada.

Fallece la activista Jodi Proger tras ser atacada por un venado que había rescatado. Foto: Redes sociales

El primer venado que recibió fue un macho al que nombró Wheezer. Proger asumió su cuidado desde los primeros días y lo mantuvo bajo un programa de manejo regulado, cumpliendo con permisos otorgados por el Departamento de Recursos Naturales de Ohio (ODNR). Con el tiempo, su labor se amplió y consolidó un entorno preparado para recibir y atender a otros animales bajo lineamientos oficiales.

Fallece la activista Jodi Proger tras ser atacada por un venado que había rescatado. Foto: Redes sociales

Lee también: Activista llama "usurero" a Salinas Pliego tras confundirlo como dueño de Coppel; empresario responde

Hija de Jodi Proger reacciona a la muerte de su madre

Tras difundirse la noticia del fallecimiento de Jodi, su hija, Jennifer Bryan, emitió un comunicado en su cuenta de Facebook, con el fin de precisar la información que circulaba en varios medios y redes sociales. A través de éste, Bryan detalló que, su esposo fue quien llegó primero a la vivienda después de no poder establecer comunicación con su suegra, pues algunos medios señalaron que agentes de la policía del condado de Belmont fueron quienes localizaron a Jodi e intentaron auxiliarla al disparar contra el venado que la atacó.

Asimismo, aclaró que, su madre contaba con permisos vigentes para el manejo de venados, además de experiencia en la atención de fauna silvestre. También destacó que el venado responsable escapó del corral por un mecanismo aún no determinado, por lo que subrayó que Wheezer, el primer ejemplar que su madre rescató en 2013, no estuvo relacionado con los hechos; por lo que pidió evitar la difusión de información incorrecta que distorsione la trayectoria y el trabajo que su madre realizó durante años.

También te interesará:

La poderosa mezcla para eliminar manchas difíciles de la tapicería

Así puedes hacer un aromatizador casero para el baño con tan solo dos ingredientes

Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv