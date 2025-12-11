Jeff García, reconocido actor de doblaje, conocido principalmente por dar vida al personaje de Sheen Estevez en Las Aventuras de Jimmy Neutron: El Niño Genio, falleció a los 50 años el 9 de diciembre, tras haber sido hospitalizado.

La noticia de su partida fue compartida por su hijo, Joseph García, a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que expresó su dolor y admiración hacia su padre.

Jeff García, reconocido actor de doblaje, falleció a los 50 años. Foto: Redes sociales

Joseph recordó a su padre como una figura llena de amor, compasión y una incansable energía que siempre le inspiró.

"Me enseñó tanto y me dio consejos que sigo aplicando cada día. Fue padre, hijo, hermano, pero por encima de todo, fue mi mejor amigo. Lo llamaba a diario para hablarle sobre mis proyectos de comedia y mi vida. Él creía en mí de una forma que nadie más lo hizo. El talento que tenía era único, y su presencia en mi vida es algo que jamás olvidaré", escribió.

El actor había ingresado al hospital el 20 de noviembre debido a una neumonía, pero fue dado de alta tras algunos días. Sin embargo, su salud volvió a deteriorarse, y poco después requirió ser hospitalizado nuevamente. En esta segunda estancia, sufrió un colapso pulmonar que complicó aún más su situación.

De acuerdo con medios locales, la familia tomó la decisión de desconectar el soporte vital la noche del martes, por lo que Jeff García falleció rodeado de sus seres queridos.

Lee también: Muere Marshawn Kneeland: esta fue la última publicación del jugador de los Cowboys de Dallas en Instagram

¿Quién era Jeff García?

Jeff García fue un talentoso comediante y actor de voz estadounidense, conocido por su importante contribución a la cultura pop de los años 2000, gracias a su participación en varias producciones animadas de gran éxito.

Nació el 9 de mayo de 1977 en La Puente, California. Desde joven mostró su inclinación hacia la comedia, comenzando a presentarse en clubes locales a los 15 años, y a los 20 ya era una figura destacada en la escena de stand-up del sur de California.

Su carrera dio un giro trascendental cuando fue elegido para interpretar a Sheen Estevez en Jimmy Neutron. Su papel como Sheen, un niño excéntrico, hiperactivo y fanático del superhéroe Ultra Lord, rápidamente lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. La voz de García fue clave para capturar la personalidad caótica y energética de Sheen, lo que le permitió, además, ser parte del spin-off Planet Sheen, centrado exclusivamente en su personaje.

Lee también: ¿Lo presentía? Esta fue la misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir

Además de su papel en Jimmy Neutron, prestó su voz a personajes como Rinaldo en Happy Feet y Happy Feet 2. También trabajó en proyectos televisivos, cortometrajes y películas como Dinero Sagrado, Maldita Parte 3 y Payaso Comedy Slam.

Sheen was one of my favorite characters from Jimmy Neutron man #RIP pic.twitter.com/wmzrR8YDXf — DJDRAKE111〽️9️⃣0️⃣1️⃣ (@Simpanter_K) December 10, 2025

En 2004 recibió el Premio Annie a Mejor Interpretación de Voz en una Serie Animada, en reconocimiento a su trabajo en el doblaje.

A lo largo de su carrera, mantuvo su amor por el stand-up comedy, actuando en clubes de todo Estados Unidos y participando en especiales de televisión, donde abordaba con humor temas sobre su herencia latina, su infancia en California y situaciones cotidianas que le resultaban absurdas y divertidas.

También te interesará:

Starbucks lanza vaso navideño edición especial: ¿cuándo sale y cómo obtenerlo?

Registro Nacional de Infieles: ¿qué es, cómo funciona y por qué se volvió viral en Latinoamérica?

¡Transforma tu Navidad 2025! Crea tu foto navideña con ayuda de la IA de Gemini

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv