¿Qué significa que aparezcan lagartijas y salamanquesas en una casa nueva?

La presencia de lagartijas y salamanquesas en viviendas nuevas y antiguas suele incrementarse durante los meses cálidos y se mantiene cuando las temperaturas continúan suaves. Estos pequeños reptiles suelen verse en balcones, fachadas e incluso dentro de las casas.

Según información aportada por la creadora del método Feng shui con 'Decodificación ambiental', Patricia Traversa, su aparición tiene interpretaciones tanto prácticas como espirituales.

¿Qué significa la presencia de lagartijas en tu hogar? En el plano espiritual, ver una lagartija puede ser una señal para dejar atrás lo que ya no sirve y adaptarse a nuevos desafíos. Foto: Canva

Aumento natural de su presencia

La aparición de lagartijas y salamanquesas —también conocidas como geckos— obedece principalmente a razones ambientales. Son especies que buscan espacios templados, zonas donde puedan refugiarse y lugares con disponibilidad de alimento. La Tarentola mauritanica, común en áreas urbanas y rurales, suele convivir sin problema con las personas.

Los especialistas explican que estos reptiles son inofensivos y actúan como “insecticidas naturales”. Se alimentan de mosquitos, arañas, polillas e incluso cucarachas, contribuyendo al control biológico de plagas dentro y alrededor de las viviendas.

Interpretaciones desde el Feng Shui

De acuerdo con la información difundida por Patricia Traversa, la presencia de estos animales se asocia con conceptos positivos dentro de esta filosofía milenaria. Según su explicación, se interpretan como señales vinculadas con la armonía del entorno y la protección espiritual del hogar.

Salamanquesa peninsular. Foto: iNaturalist Mexico

Significados atribuidos

Se alimentan de insectos como mosquitos, arañas y cucarachas.

Son consideradas símbolo de fertilidad .

. Se interpretan como anuncio de un futuro prometedor .

de un . Su presencia se asocia con protección espiritual .

. Suelen relacionarse con equilibrio energético en el hogar.

Desde lo espiritual, estos reptiles han sido vinculados históricamente con la serenidad, la renovación y la fertilidad del espacio doméstico.

En distintas culturas, las salamanquesas se consideran animales de buena suerte. Su aparición dentro o alrededor de la vivienda ha sido interpretada como un augurio de abundancia y prosperidad, siempre según tradiciones populares.

