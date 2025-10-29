Hoy, 29 de octubre, se llevan a cabo tres actos conmemorativos. Los temas mencionados hoy son: Día Internacional de Atención y Apoyo, Día Mundial del Ictus y Día Mundial del Ictus.

Todas las fechas conmemorativas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas muy diversos que enfrenta el mundo como lo social, político, vida silvestre, personajes famosos, entre muchos otros.

Compartiremos cel por qué cada uno de estos temas se celebra específicamente hoy.

¿Qué se conmemora este 29 de octubre?

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Foto: Archivo// EL UNIVERSAL

Naciones Unidas nos dice que este día tiene el propósito de reconocer la importancia de invertir en la economía del cuidado y la creación de sistemas sólidos, inclusivos y que respeten los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna.

La ONU señala que es necesario eliminar los estereotipos de género y otras formas de discriminación, ya sea por raza, edad, condición, entre otras, para mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan y crear empleos dignos y bien remunerados y también garantizar el derecho de las mujeres a trabajar con igual remuneración.

Día Mundial del Decrecimiento

Foto: Holly Mandarich. Unsplash

Según el sitio web Conciencia Eco, menciona que el objetivo del Día Mundial del Decrecimiento es reducir la producción y el consumo para adaptarse a una vida más sostenible y equilibrada, priorizar la justicia social y la preservación de los ecosistemas.

El concepto de decrecimiento surgió en 1970 por economistas y filósofos como Nicholas Georgescu-Roegen y Serge Latouche quienes cuestionaron la relación entre crecimiento económico y bienestar.

Ya que mencionan que el crecimiento económico generó desigualdad social, agota los recursos naturales y daña los ecosistemas. Por otro lado, el decrecimiento propone una reorganización de la sociedad y la economía en torno a la satisfacción de las necesidades reales de las personas para evitar un consumo excesivo.

Día Mundial del Ictus

Fuente: Freepik.

Este día busca crear conciencia y prevenir una de las enfermedades repentinas que pueden experimentar algunas personas.

El Gobierno de México indica que un derrame cerebral ocurre cuando se obstruye el suministro de sangre al cerebro debido a la ruptura de un vaso sanguíneo, resultando en un derrame cerebral. Esto impide que el tejido reciba oxígeno y en cuestión de minutos las células cerebrales comienzan a morir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el ictus como un síndrome consistente en el rápido desarrollo de signos clínicos secundarios a la alteración de la función cerebral global, con una duración mayor o igual a 24 horas o con resultado de muerte.

Algunos de los síntomas que pueden presentar estas personas que están a punto de padecerlo son: parálisis de la cara, brazo o pierna; visión borrosa, mareos, pérdida del equilibrio, dificultad para hablar o comprender; dolor de cabeza.

