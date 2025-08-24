¿Qué se celebra hoy, 24 de agosto?; conoce las efemérides de este domingo

El 24 de agosto está lleno de efemérides y hechos que probablemente no sabías que existían, como el Día Internacional de la Música Extraña.

También se conmemoran sucesos que han marcado la historia de la literatura latinoamericana, como el nacimiento del emblemático escritor argentino, Jorge Luis Borges.

Conoce aquí las efemérides más destacadas del 24 de agosto.

El Día Internacional de la Música Extraña pretende abrir a las personas a nuevas experiencias musicales. Foto: Tatiana Bilbao Estudio

¿Qué pasó un día como hoy, 24 de agosto?

Día Internacional de la Música Extraña

El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de la Música Extraña, cuyo objetivo es que las personas se abran a todo tipo de experiencias sonoras, a música producida con todo tipo de instrumentos, musicales o no.

Esta fecha fue promovida por el músico y compositor neoyorquino, Patrick Grant, en 1997. Grant quería ampliar los espectros musicales del público en general, bajo la premisa de “escuchar sin prejuicios”. Su objetivo era que las personas escucharan y tocaran estilos y géneros de música con los cuales nunca habían estado familiarizados.

Eligió el 24 de agosto por ser el cumpleaños del padre de su novia, a quien consideraba como un tipo de mentor artístico y en realidad, la fecha también le sirvió para promover su álbum “Fields Amaze”, que acababa de ser lanzado.

Este domingo 24 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Música Extraña. Foto: Canva

Otras efemérides destacadas del día:

1899 : Nació el escritor argentino, Jorge Luis Borges , considerado uno de los mejores escritores de Latinoamérica y reconocido mundialmente.

: Nació el escritor argentino, , considerado uno de los mejores escritores de Latinoamérica y reconocido mundialmente. 1947 : Nació el novelista brasileño, Paulo Coelho .

: Nació el novelista brasileño, . 2011 : Steve Jobs renunció a su cargo como Director Ejecutivo (CEO) de Apple.

: renunció a su cargo como Director Ejecutivo (CEO) de Apple. 2016 : Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala Richter, sacudió la provincia de Rieti , en Italia . Murieron por lo menos 267 personas.

: Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala Richter, sacudió la provincia de , en . Murieron por lo menos 267 personas. 2021: Falleció Charlie Watts, el baterista de The Rolling Stones

EL 24 de agosto nació Jorge Luis Borges. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.

