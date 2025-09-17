¿Qué santo se conmemora este 17 de septiembre? Conoce el santoral del miércoles

Más Información

El día de hoy se conmemora a un solo santo. La celebra la festividad de San Roberto Belarmino.

Para cada fecha conmemorativa de un Santo, se toma de un libro religioso el cual registra la vida e historia de los Santos, por lo tanto son reconocidos ante la Iglesia Católica, el libro se llama Santoral.

¿Qué santos se conmemoran este 17 de septiembre?

San Roberto Belarmino

Santoral. Foto: Vatican News.

De acuerdo con el sitio web "Vatican News", San Belarmino nació en Montepulciano, Italia, el 4 de octubre de 1552. Es venerado por haber sido un defensor de la fe católica durante la Reforma Protestante.

En 1599 se convirtió en cardenal jesuita, enseñó teología y filosofía en el Colegio Romano y también fue obispo de Capua entre 1602 y 1605.

Se le atribuyen escritos teológicos como ciertos tratados y el "Catecismo", que actualmente se consideran fundamentales.

Se caracteriza por haber vivido con gran sencillez y humildad, ya que dedicó su tiempo totalmente al servicio y oración por los más necesitados.

Fue canonizado en 1930 y un año después fue nombrado Doctor de la Iglesia.

