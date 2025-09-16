¿Cómo eliminar el olor a heces de gato en casa sin usar cloro?

Más Información

El olor a heces de puede resultar desagradable y persistente en el hogar.

Sin embargo, existen métodos de limpieza que no requieren el uso de cloro, protegen la salud de las personas y de los felinos, y mantienen la higiene de manera efectiva.

Usa únicamente productos diseñados para mascotas. Foto: Canva
¿Qué alternativas al cloro son seguras para eliminar el olor de heces de gato?

Entre las opciones recomendadas están: vinagre blanco diluido, bicarbonato de sodio, agua oxigenada (en bajas concentraciones) y limpiadores enzimáticos comerciales para mascotas. Estos productos eliminan los olores sin afectar la salud de los gatos ni la de los miembros de la familia, esto de acuerdo con el sitio de Veterinary Manual.

¿Cómo prevenir que el olor se acumule en el hogar?

Mantener la caja de arena limpia a diario, usar arena absorbente de calidad y ventilar regularmente los espacios donde está ubicada la caja son pasos fundamentales. También se sugiere lavar la caja con regularidad y aplicar bicarbonato o productos enzimáticos después de cada limpieza para mantener un ambiente fresco.

Maullar es un método de comunicación que los gatos utilizan casi exclusivamente con los humanos. Foto: IA
Con estos cuidados, es posible disfrutar de la compañía de los felinos sin comprometer la higiene ni la salud del hogar. La prevención, la limpieza constante y el uso de productos adecuados permiten mantener la casa libre de olores y más segura para todos.

