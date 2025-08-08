Más Información

Luna de Esturión 2025: ¿a qué hora ver el fenómeno astronómico mañana, 9 de agosto?; esto se sabe

Salinas Pliego lanza dura crítica contra Sergio Luna tras cortesías de Club 51 para evento de F1; esto dijo

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los principales beneficios de tener un felino en casa?; UNAM responde

Día del Gato 2025: conoce algunos datos curiosos sobre los felinos; esto es lo que no conocías de ellos

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

Cada 8 de agosto se celebra a los gatos, una de las más queridas del mundo, con el fin de reconocer la compañía y el bienestar de este animal.

Aunado a ello, se busca fomentar la adopción, el cuidado responsable, y evitar el maltrato de estos animales.

Se busca fomentar la adopción. (Foto: Unsplash)
Los gatos conservan muchas características inigualables con otras de su especie, es por ello que te contaremos algunos datos curiosos que tienes que saber sobre estos felinos.

Conoce algunos datos curiosos sobre estos felinos

De acuerdo con el Museo Universum, estas son algunas de curiosidades de los gatos:

  • Los gatos tienen una excelente visión nocturna.
  • Sus papilas gustativas no perciben los sabores dulces.
  • Puede saltar 7 veces su tamaño.
  • Realiza alrededor de más de 100 sonidos distintos para comunicarse.
  • Su ronroneo tiene una frecuencia de 24 a 140 Hertz.
  • Pueden mover sus orejas 180° y por separado.
  • Sus bigotes tienen muchas terminales nerviosas y le permiten detectar distancias.

A medida que aprendas un poco más sobre tu mascota, podrás comprender mucho mejor todos sus comportamientos.

