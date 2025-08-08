Día del Gato 2025: conoce algunos datos curiosos sobre los felinos; esto es lo que no conocías de ellos

Cada 8 de agosto se celebra a los gatos, una de las mascotas más queridas del mundo, con el fin de reconocer la compañía y el bienestar de este animal.

Aunado a ello, se busca fomentar la adopción, el cuidado responsable, y evitar el maltrato de estos animales.

Se busca fomentar la adopción. (Foto: Unsplash)

Los gatos conservan muchas características inigualables con otras de su especie, es por ello que te contaremos algunos datos curiosos que tienes que saber sobre estos felinos.

Lee también Lluvia de estrellas Perseidas 2025: consejos prácticos para fotografiar el fenómeno astronómico; conoce algunos tips

Conoce algunos datos curiosos sobre estos felinos

De acuerdo con el Museo Universum, estas son algunas de curiosidades de los gatos:

Los gatos tienen una excelente visión nocturna.

Sus papilas gustativas no perciben los sabores dulces.

Puede saltar 7 veces su tamaño.

Realiza alrededor de más de 100 sonidos distintos para comunicarse.

Su ronroneo tiene una frecuencia de 24 a 140 Hertz.

Pueden mover sus orejas 180° y por separado.

Sus bigotes tienen muchas terminales nerviosas y le permiten detectar distancias.

A medida que aprendas un poco más sobre tu mascota, podrás comprender mucho mejor todos sus comportamientos.

También te interesará:

Día del Gato 2025: ¿cuáles son los mejores regalos para dar a tu felino este 8 de agosto?; IA responde

¡Heroína sin capa! Mamá ayuda a su hija a salvar a un perrito y se ganan el aplauso en redes; video se vuelve viral

La Guerra de los Mundos 2025: ¿de qué trata la película de Ice Cube?; cinta recibe 0% en Rotten Tomatoes

xmg/aosr