Este 2 de octubre la Iglesia Católica celebra la Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, o también conocidos como Ángeles de la Guarda.

Este día se utiliza para conmemorar y recordar la creencia que las personas atribuyen a estos seres espirituales, brindándoles protección en sus vidas.

La designación de Santo debe obtenerse mediante la canonización donde se declara que esta persona sirvió a la iglesia, realizó algunos milagros y sacrificó su vida a la fe cristiana.

Existe un libro religioso llamado Santoral que registra la historia de los santos que son reconocidos por la Iglesia Católica.

¿Qué santo se celebra hoy, jueves 2 de octubre 2025?

De acuerdo con el sitio web Santopedia La iglesia católica siempre ha venerado y difundido la existencia de los ángeles, que son seres espirituales que sirven a Dios como sus mensajeros. Por ello, hoy se venera a todos los Santos Ángeles Custodios.

Por otro lado, el santoral el día de hoy incluye a personas reconocidas ante la iglesia como santos o beatos y son los siguientes:

San Beregiso de Andage (s. VIII)

San Eleuterio de Nicomedia (s. IV)

Beato Jorge Edmundo René (s. XVIII)

Beata María Antonina Kratochwil (s. XX)

San Saturio de Numancia (s. VII)

San Teófilo de Constantinopla (s. VIII)

San Ursicino de Chur (s. VIII)

Beata María Guadalupe Ricart Olmos (s. XX)

Beato Juan Beyzym (s. XX)

