Los mejores memes del fallido intento de Lord Molécula por ver a AMLO en "La Chingada"

Conavi 2025: ¿cómo registrarse en la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar?

¿Por qué se le llama superluna de cosecha al fenómeno astronómico de octubre?

La Casa de los Famosos 3: salida de Alexis Ayala deja ola de los mejores memes

¿Cómo saber si mi vecino está utilizando mi WiFi sin autorización?

Los días 6 y 7 de octubre veremos un nuevo evento astronómico que deslumbrará el cielo nocturno: la .

Esta Luna será visible a las 21:48 horas de México, y también podrá verse tres días después.

La luna llena de octubre aparecerá mucho más brillante y más grande de lo normal.

¿Por qué se le llama superluna de cosecha?

Foto: EL UNIVERSAL
De acuerdo con National Geographic, el nombre fue impuesto por tribus nativas de Norteamérica, ya que esta Luna les permitiría tener más tiempo para la cosecha ya que la luz de la luna les permitiría tener mucha más visualización en las noches.

En otras regiones recibió otros nombres como Luna de Viaje, de migraciones, de semilla, de pez, rosa o de vigilia, entre muchos otros.

¿Qué otros fenómenos astronómicos ocurrirán en el mes de octubre?

  • Encuentro de la Luna y Saturno: 5 de octubre.
  • Superluna de Cosecha: 6 de octubre.
  • Lluvia de meteoros: 8 de octubre.
  • La luna y las Pléyades: 10 de octubre
  • Acercamiento de la Luna y Venus: 19 de octubre
  • Lluvia de meteoros Oriónidas: 21 de octubre.
  • Mercurio en su máxima elongación oriental: 29 de octubre

