¿Qué pasó con Cereza y Cerecito tras la explosión de pipa de gas? Refugio de perritos lanza mensaje que ilusiona a usuarios

El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas se volcó en una curva de incorporación a la México-Puebla. El vehículo cargado con más de 49 mil litros de gas LP transformó un día cotidiano en la Ciudad de México en una de las noticias más impactantes y lamentables.
El trágico accidente provocó la muerte de más de 30 personas y cambió la vida de decenas de familias que tuvieron un familiar o conocido cerca del Puente de la Concordia en Iztapalapa.
¿Qué pasó con Cereza y Cerecito?
El fuerte accidente provocó una serie de historias que millones de mexicanos siguieron por días, una de ellas fue la de Cereza Y Cerecito.
En medio del humo de la explosión, Cereza una pequeña perrita buscó un lugar para estar a salvo de las llamas del accidente. Cereza, que esperaba a cinco cachorritos perdió a cuatro de ellos, siendo Cerecito el único que sobrevivió.
Lo anterior fue posible gracias a “Huellitas, amor sin fronteras”, una veterinaria ubicada en Ecatepec de Morelos, quienes se hicieron cargo de los dos lomitos.
Refugio de perritos manda un mensaje que ilusiona a usuarios
Por medio de X, “Huellitas, amor sin fronteras” compartió que después de 56 días en la veterinaria, esta semana será posible darlos de alta. Agradecieron a todas las personas que han estado al pendiente, a quienes donaron, compartieron y oraron por los dos perritos.
El video que compartieron muestra a Cereza con un disfraz de calabaza, mientras que Cerecito porta uno con la imagen de Frankenstein, ambos perritos lucen fuertes y sanos.
Por último, mencionaron que sería es de gran ayuda que las personas sigan donando y compartieron diferentes cuentas para continuar con la esperanza de Cereza y Cerecito.
