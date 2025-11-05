Más Información

Madre e hijo agreden a conductora por un lugar de estacionamiento en Coacalco: "voy a llamar a una patrulla"

Madre e hijo agreden a conductora por un lugar de estacionamiento en Coacalco: "voy a llamar a una patrulla"

Martimiércoles de Chedraui: checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

Martimiércoles de Chedraui: checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

¿Qué pasó con Cereza y Cerecito tras la explosión de pipa de gas? Refugio de perritos lanza mensaje que ilusiona a usuarios

¿Qué pasó con Cereza y Cerecito tras la explosión de pipa de gas? Refugio de perritos lanza mensaje que ilusiona a usuarios

Claudia Sheinbaum: ¿cuántos años podría pasar en prisión el acosador de la Presidenta? Esto se sabe

Claudia Sheinbaum: ¿cuántos años podría pasar en prisión el acosador de la Presidenta? Esto se sabe

Pensión del Bienestar: ¿quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 5 de noviembre?

Pensión del Bienestar: ¿quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 5 de noviembre?

El pasado , una pipa de gas se volcó en una curva de incorporación a la México-Puebla. El vehículo cargado con más de 49 mil litros de gas LP transformó un día cotidiano en la Ciudad de México en una de las noticias más impactantes y lamentables.

El trágico accidente provocó la muerte de más de 30 personas y cambió la vida de decenas de familias que tuvieron un familiar o conocido cerca del Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Lee también

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

¿Qué pasó con Cereza y Cerecito?

El fuerte accidente provocó una serie de historias que millones de mexicanos siguieron por días, una de ellas fue la de Cereza Y Cerecito.

En medio del humo de la explosión, Cereza una pequeña perrita buscó un lugar para estar a salvo de las llamas del accidente. Cereza, que esperaba a cinco cachorritos perdió a cuatro de ellos, siendo Cerecito el único que sobrevivió.

Lo anterior fue posible gracias a “Huellitas, amor sin fronteras”, una veterinaria ubicada en Ecatepec de Morelos, quienes se hicieron cargo de los dos lomitos.

Lee también

Refugio de perritos manda un mensaje que ilusiona a usuarios

Por medio de X, “Huellitas, amor sin fronteras” compartió que después de 56 días en la veterinaria, esta semana será posible darlos de alta. Agradecieron a todas las personas que han estado al pendiente, a quienes donaron, compartieron y oraron por los dos perritos.

El video que compartieron muestra a Cereza con un disfraz de calabaza, mientras que Cerecito porta uno con la imagen de Frankenstein, ambos perritos lucen fuertes y sanos.

Por último, mencionaron que sería es de gran ayuda que las personas sigan donando y compartieron diferentes cuentas para continuar con la esperanza de Cereza y Cerecito.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]