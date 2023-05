Que la fuerza te acompañe con los mejores memes del Día de Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, con el fin de que los fanáticos de la saga galáctica saquen sus mejores galas para revivir la eterna trama entre el bien y el mal.

Ante ello, usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para elaborar los mejores memes del día.

Los mejores memes del Día de Star Wars

Algunos usuarios vistieron a sus mascotas con las mejores prendas de la saga.

Foto: Twitter

Otros más se vistieron elegantes para recibir el día.

Foto: Twitter

Un sector del público tuvo que dormir temprano para que la fuerza les diera un regalo.

Foto: Twitter

Asimismo, muchos bromearon con algunas escenas de la película.

Foto: Twitter

Aunado a ello, otros consideraron la vestimenta indicada para ir a trabajar.

Foto: Twitter

Finalmente, muchos papás se sienten orgullosos de que sus hijos sean fans de Star Wars.

Foto: Twitter

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you", traducido como "que la fuerza te acompañe".

Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Día de Star Wars.

Otro acontecimiento importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.







